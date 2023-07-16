MHP Heyeti deprem bölgesi Malatya'da

MALATYA - Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP'nin 6 Şubat'tan buyana deprem bölgelerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan milletvekillerinin yer aldığı deprem bölgesi inceleme heyeti Malatya'da temaslarda bulundu.

Heyet temaslarına Vali Hulusi Şahin'in başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplandı ile başlarken, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP'nin depremin ilk anında bugüne kadar deprem bölgelerindeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Depremin 161 gününde MHP'nin gündeminin deprem olduğunu kaydeden Fendoğlu," MHP olarak 6 Şubat'tan bu yana tüm milletvekilleri arkadaşlarımızla birlikte genel başkanımızın talimatlarıyla deprem bölgelerindeki ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Seçim sürecinden sonrada çalışmalarımızı bırakmadık, deprem bölgelerindeki sorunları vatandaşların taleplerini raporlar haline getirerek genel başkanımıza sunacağız ve genel başkanımızın talimatları doğrultusunda bölgedeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fendoğlu'nun yanı sıra Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Kilis Milletvekili Mustafa Demir'den oluşan heyetin Malatya'daki temaslarının ardından Adıyaman'a geçmesi bekleniyor.