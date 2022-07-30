MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na PKK eleştirisi Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Niye PKK ismini ağzına alıp da onlara lanet okumuyor, gereken protestoyu yapmıyor, gereken kınamayı yapamıyor? Bunların bir sebebi olması lazım değil mi?" eleştirisinde bulundu.

Bülbül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP MYK üyeleri Nur Tuğba Aktay ve Bülent Maşaoğlu ile Arifiye ve Sapanca ilçelerindeki üyelerin katılımıyla düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Arifiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bülbül, Türkiye'de çok kritik bir sürecin içinde olunduğunu aktardı.

Cumhur İttifakı'nın olması gereken, idealler üzerinden siyaset yaparak diğer ittifaklardan ayrıldığını belirten Bülbül, hedeflerin milletle açık şekilde paylaşılarak emin adımlarla ilerlendiğini kaydetti.

İttifaklarının karşısında yer alanların ellerinde tek bir argüman olduğunu dile getiren Bülbül, "O da ne? Sayın Cumhurbaşkanını Cumhurbaşkanlığından etmek, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğunu elinden almak. Bütün gaye, bununla hedeflenebilir. 6+1 diyoruz, içine ne katarsanız katın, her şeyi içerisine alabilecek kadar omurgasız, flu, renksiz, gri bir yapı. Yarın Türkiye'yi bunlar nasıl yönetecek?" diye konuştu.

Bülbül, Millet İttifakı'nın terörle mücadele konusundaki düşüncelerinin belirsiz olduğuna işaret ederek, "Terör örgütü dedikleri zaman acaba hangisinden bahsediyorlar, ortak bir kararları var mı acaba? Sayın Kılıçdaroğlu, niye PKK ismini ağzına alıp da onlara lanet okumuyor, gereken protestoyu yapmıyor, gereken kınamayı yapamıyor? Bunların bir sebebi olması lazım değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin çok dinamik şekilde ekonomisinin ilerlediğini görüyoruz"

Türkiye'nin karşısına 2018'den bu yana sürekli engel çıkarılmak istendiğine dikkati çeken Bülbül, "Türkiye ekonomisi bütün kırılganlıklarına, sıkıntılarına rağmen pandemi sürecini para basmadan atlatma imkanına kavuşmuştur. Bugün de sanayi üretim kapasitesi, istihdam ve yatırım oranları, ihracat rakamları... Bunların hepsine baktığımız zaman Türkiye'nin çok dinamik şekilde ekonomisinin ilerlediğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Bülbül, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesini emin adımlarla verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu arada, 'Ya bu terörle mücadelenin maliyeti nedir kardeşim?' diye soran yok. CHP sorsun bir bakalım, terörle mücadelenin maliyeti nedir? '3 tane PYD'li, PKK'lı terörist var diye bir F-16 uçağını kaldırıp onların bombalanmasını temin etmek için bu devletin katlanmak olduğu külfet nedir?' diye bir sorsun bakalım. Ama soran yok, niye? Çünkü o terör örgütü üyelerinin rahat dolaşması için Türkiye'de siyaset yürütenlerle iş birliği içerisinde olduğu için. Elektrik, su faturalarını soruyor utanmadan. Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerindeki bu maliyetler, eğer terörle mücadele gibi bir mecburiyet olmasa, bundan ilk faydalanacak olan vatandaştır, vatandaş birçok konuda destekleme görecek demektir.

Türkiye, bunlarla ekonomik mücadeleyi verirken aynı zamanda terörle mücadele yapıyor, aynı zamanda mavi vatanda gemileri yüz binlerce saat seyrettirip görevlerini yaptırıyor. Bunların maliyeti nedir acaba? Sen PKK ile PKK'nın siyasi uzantılarıyla beraber ol, onları 6 milyon kişinin oy verdiği parti olarak meşrulaştır, onlara can suyu ver. Biz canına ot tıkamaya, yok etmeye çalışalım, sen de onları besle güçlendir. Ondan sonra 'elektrik ve su faturaları' de. Acaba terör faturası diye bir şey çıkardığımızda CHP bunun için ne diyecek, ne konuşacak?"

"Global bir kriz var"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız da vatandaşların ve üyelerin sorunlarını dinlemek üzere Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm ülkeyi gezdiklerini söyledi.

Ekonomik sıkıntıların farkında olduklarının altını çizen Yıldız, "Bu, sadece Türkiye'deki hükümetin, sayın Cumhurbaşkanı ve ekibinin ekonomiyi yönetemezliğinden değil, global bir kriz var. Arkasından pandemi ortamı geldi. Toplam ağırlığı 4 gramı geçmeyen bir virüs Amerika'yı da Almanya'yı da tüm dünyayı esir aldı. Medeni ülkelerde bir maske için birbirlerini boğazlayan, maskelerini çalan insanları gördük. Türkiye Cumhuriyeti, onların gözünde bakarsan az gelişmiş ülkedir. Benim bildiğim 54 ülkeye sıhhi yardımlarda bulundu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyet parti üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Toplantıya, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da katıldı.