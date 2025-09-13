MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Eskişehir'de konuştu Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye hedefinin amacı, Türkiye'nin önünü tıkayan, dış politikamızı zora sokan, sosyal ve ekonomik kalkınmamıza ket vuran, demokratikleşme adımlarımıza engel olan terör sorunundan tamamıyla ve geri dönüşü olmayacak şekilde kurtulmaktır." dedi.

Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenen "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programının divan başkanlığını yapan Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taşıdığı tarihi sorumluluğun bilinciyle 1 Ekim 2024'te Türkiye'nin terör belasından kurtulması için yeni bir dönem başlattığını hatırlattı.

Büyükataman, Bahçeli'nin Türk milletinin menfaatleri için adım attığını belirterek, MHP'nin ilkelerinden, hassasiyetlerinden asla ödün vermediğini, milletin güvenini boşa çıkarmadığını söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taviz vermeden, al-ver pazarlığı olmadan ve hiçbir teslimiyete kapı aralamadan 40 yıllık terör belasının sonu gelmek üzeredir. Devletimizin yetkili kurumları süreci büyük bir titizlikle yönetmektedir. Son terörist silahını bırakana kadar bu süreç hassasiyetle takip edilecektir. Terörsüz Türkiye hedefimizden en çok rahatsız olan soykırımcı İsrail'dir. İsrail, Suriye'nin bütünlüğünü hedef almakta, SGD/YPG'yi kışkırtarak bölgemizi kanlı bir savaşa sürüklemeye çalışmaktadır. 27 Şubat çağrısı, SGD/YPG ve terörün bütün unsurlarını bağlayıcı niteliktedir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimiz başarıya ulaşana kadar terörle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir."

Büyükataman, 1 Ekim'de uzatılan elin sadece terörü sona erdirmek için değil aynı zamanda siyasi partilerin Türkiye partisi olmasının yanında ülkede huzurlu toplumsal ve siyasi hayatın hakim olması için uzatıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hamleyle iç cephesini tahkim etmiş ve iç barışını sağlamış bir Türkiye hedeflendi. Bu hedefi engelleyecek her girişim, milli devlet ilkesi temelinde alınan önlemlerle boşa çıkarıldı. Terörsüz Türkiye hedefinin amacı, Türkiye'nin önünü tıkayan, dış politikamızı zora sokan, sosyal ve ekonomik kalkınmamıza ket vuran, demokratikleşme adımlarımıza engel olan terör sorunundan tamamıyla ve geri dönüşü olmayacak şekilde kurtulmaktır."

"Türk milletinin tamamı, terörsüz bir ülkede huzur içinde yaşama arzusundadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da bu tür buluşmalarla hedeflerinin "Terörsüz Türkiye" konusunda milleti aydınlatmak, toplumsal kucaklaşmayla birlikte kardeşliği pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 50 yıla yakındır ayağındaki en ağır pranga bölücü terörün bir daha canlanmamak üzere tarihe gömülmesinin şart olduğunu ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Türk milletinin tamamı, terörsüz bir ülkede huzur, güven ve refah içinde, kardeşçe yaşama arzusundadır. Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bir devlet politikası haline getirilen 'Terörsüz Türkiye' hedefi, önemli mesafe almıştır. Terörle mücadelede sağlanan büyük başarı, bölücü terörün gündeminden bütünüyle çıkarılmasına ilişkin siyasi kararlılık, aynı zamanda da yaşanan bölgesel, siyasi gelişmeler, terör örgütüne tek seçeneği silah bırakmak olduğunu göstermiştir."

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı, MYK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de konuşma yaptı.

Programa bazı MHP milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve 9 ilden gelen teşkilat mensupları katıldı.