MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Komşularını Ziyaret Ediyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Komşum nasılsın' temalı saha çalışmaları çerçevesinde Bursa'nın Yunuseli Mahallesi'nde Bulut ailesine misafir oldu. Vatandaşlarla sohbet eden Büyükataman, MHP'nin hedefleri doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan "Terörsüz Türkiye" ve "Komşum nasılsın, derdin derdimizdir" temalı saha çalışmaları çerçevesinde bir ailenin evine misafir oldu.

Büyükataman, Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan Bulut ailesini evinde ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Büyükataman, MHP'nin "Komşum nasılsın, derdin derdimizdir" anlayışı doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli talimatları doğrultusunda genel merkez olarak hazırlamış olduğumuz yeni bir etkinliğimiz çerçevesinde bugün buradayız. Sayın Genel Başkanımız, 'Komşum nasılsın, derdin derdimizdir' temasıyla komşularımızı ziyaret edin talimatını verdi. Onlarla bugüne kadar olduğu gibi yeniden, yine bir araya gelerek sıkıntılarını, tavsiyelerini, varsa şikayetlerini bizzat kendilerinden dinlemek maksadıyla arkadaşlarımızla birlikte şu an ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu programlar yaklaşık iki haftadır Türkiye'nin hemen hemen her yerinde icra ediliyor."

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bütün il, ilçe ve belde teşkilatlarımız bu çalışmaları yürütüyor. Bu zamana kadar yaklaşık bin 500 program yapıldı. Her hafta ve hafta boyu 300-400 eve misafir olup, hem gündem ile alakalı bazı konuları değerlendiriyoruz hem de özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Komşularımızın bizzat bizim ağzımızdan dinlemesi maksadıyla bu ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaretlerde sürece dair, özellikle sosyal medyada maksatlı biçimde yürütülen algı operasyonlarının neden olduğu bilgi kirliliğini gidermeye gayret gösteriyoruz. Bugün olduğu gibi sıcak bir şekilde karşılandık. Vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni her zaman olduğu gibi yalnız bırakmıyorlar." dedi.

Büyükataman, programların süreceğini belirterek vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya, sorun ve önerilerini dinlemeye devam edeceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
