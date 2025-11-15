MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'İkbal peşinde koşmuyoruz, her sorunun cevabı bizde var'

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Türkiye 'nin ve Türk milletinin her sorununa Türk milliyetçilerinin söyleyecek bir sözü, verecek cevabı vardır ve mutlaka olacaktır diyor. Biz siyaseti menfaati için yapmıyoruz. İkbal peşinde koşmuyoruz" dedi.

MHP'nin, Bursa Kent Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Derdin, Derdimiz' toplantısına MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Nurtaç Usta, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, parti yöneticileri, STK temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı. Programda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şöyle demiş 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' Bu mısralar bize aziz milletimizin bir beka, bir varoluş meselesi olduğunu göstermektedir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Türk milletinin bu gününe ve geleceğine sokulmak istenen tefrikayı görmüş, ülkemizin istiklal ve istikbalini güvenceye alan Terörsüz Türkiye adımını atmıştır. Terörsüz Türkiye, bir milli adımdır ve aziz milletimizde sahiplenmesiyle devlet politikası halini almıştır. Terörsüz Türkiye, milli güvenliğimize yönelen tehditlere, coğrafyamız da süren savaşlara karşı ülkemizin geleceğini güvene alan, Türkiye'yi kamburlarından kurtaran hamle olmuştur. Bu milli hamleden elbette rahatsız olanlar olmuştur. Bundan sonrada olacaktır. En başta bölgemizi savaş ve istikrarsızlığa mahkum etmek isteyen soykırımcı İsrail, Terörsüz Türkiye ve bölge hedefimizden son derece rahatsızdır" dedi.

'SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞILMIŞTIR'

Siyasi rant devşirilmeye çalışıldığını söyleyen Büyükataman, "Günlerini mahkeme kapılarında, yolsuzluk bataklığında ve koltuk kavgasında geçiren Cumhuriyet Halk Partisi, işin milli güvenlik meselesi olduğunu idrak edememiş bu kutlu hedef üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmıştır. Emperyalist Siyonist şebekenin ileri kara kolu gibi faaliyet gösteren İyi Parti ise Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamak için her türlü iftiraya başvurmaktadır. Buradan İyi Parti'ye soruyoruz 'Terör örgütünün siyasi uzantısıyla iki kez ittifak yapan siz değil miydiniz? Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısıyla anayasa taslağı hazırlayan siz değil miydiniz? Terör örgütüne yapılan sınır ötesi operasyonlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşı çıkan siz değil miydiniz?' Hal böyleyken hangi yüzle Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamaya çalışıyorsunuz? Hıyanet derecesinde gaflete kapılanlar çıkın derdinizi açıklayın da öğrenelim" diye konuştu.

'İKBAL PEŞİNDE KOŞMUYORUZ'

Siyaseti, menfaat için yapmadıklarını belirten Büyükataman, şöyle daevam etti:

"Türkiye'nin ve Türk milletinin her sorununa Türk milliyetçilerinin söyleyecek bir sözü, verecek cevabı vardır ve mutlaka olacaktır. Biz siyaseti menfaat için yapmıyoruz. İkbal peşinde koşmuyoruz. Siyasetimizi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla ortaya koyduğu üzere sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Bizim siyasetimiz, en başta Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer yedekleri gibi icazetli ve ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. Biz, her zaman aziz milletimizle beraber yürüyoruz."