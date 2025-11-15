Haberler

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'İkbal peşinde koşmuyoruz, her sorunun cevabı bizde var'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'İkbal peşinde koşmuyoruz, her sorunun cevabı bizde var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, düzenlenen 'Derdin, Derdimiz' toplantısında, Türk milliyetçilerinin her sorun için bir sözü olduğunu belirtti ve siyaseti menfaat için yapmadıklarını vurguladı. Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefinin milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etti.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Türkiye'nin ve Türk milletinin her sorununa Türk milliyetçilerinin söyleyecek bir sözü, verecek cevabı vardır ve mutlaka olacaktır diyor. Biz siyaseti menfaati için yapmıyoruz. İkbal peşinde koşmuyoruz" dedi.

MHP'nin, Bursa Kent Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Derdin, Derdimiz' toplantısına MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Nurtaç Usta, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, parti yöneticileri, STK temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı. Programda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şöyle demiş 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' Bu mısralar bize aziz milletimizin bir beka, bir varoluş meselesi olduğunu göstermektedir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Türk milletinin bu gününe ve geleceğine sokulmak istenen tefrikayı görmüş, ülkemizin istiklal ve istikbalini güvenceye alan Terörsüz Türkiye adımını atmıştır. Terörsüz Türkiye, bir milli adımdır ve aziz milletimizde sahiplenmesiyle devlet politikası halini almıştır. Terörsüz Türkiye, milli güvenliğimize yönelen tehditlere, coğrafyamız da süren savaşlara karşı ülkemizin geleceğini güvene alan, Türkiye'yi kamburlarından kurtaran hamle olmuştur. Bu milli hamleden elbette rahatsız olanlar olmuştur. Bundan sonrada olacaktır. En başta bölgemizi savaş ve istikrarsızlığa mahkum etmek isteyen soykırımcı İsrail, Terörsüz Türkiye ve bölge hedefimizden son derece rahatsızdır" dedi.

'SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞILMIŞTIR'

Siyasi rant devşirilmeye çalışıldığını söyleyen Büyükataman, "Günlerini mahkeme kapılarında, yolsuzluk bataklığında ve koltuk kavgasında geçiren Cumhuriyet Halk Partisi, işin milli güvenlik meselesi olduğunu idrak edememiş bu kutlu hedef üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmıştır. Emperyalist Siyonist şebekenin ileri kara kolu gibi faaliyet gösteren İyi Parti ise Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamak için her türlü iftiraya başvurmaktadır. Buradan İyi Parti'ye soruyoruz 'Terör örgütünün siyasi uzantısıyla iki kez ittifak yapan siz değil miydiniz? Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısıyla anayasa taslağı hazırlayan siz değil miydiniz? Terör örgütüne yapılan sınır ötesi operasyonlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşı çıkan siz değil miydiniz?' Hal böyleyken hangi yüzle Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamaya çalışıyorsunuz? Hıyanet derecesinde gaflete kapılanlar çıkın derdinizi açıklayın da öğrenelim" diye konuştu.

'İKBAL PEŞİNDE KOŞMUYORUZ'

Siyaseti, menfaat için yapmadıklarını belirten Büyükataman, şöyle daevam etti:

"Türkiye'nin ve Türk milletinin her sorununa Türk milliyetçilerinin söyleyecek bir sözü, verecek cevabı vardır ve mutlaka olacaktır. Biz siyaseti menfaat için yapmıyoruz. İkbal peşinde koşmuyoruz. Siyasetimizi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla ortaya koyduğu üzere sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Bizim siyasetimiz, en başta Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer yedekleri gibi icazetli ve ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. Biz, her zaman aziz milletimizle beraber yürüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...

Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.