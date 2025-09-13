MHP Genel Sekreteri Büyükataman: '40 yıllık terör belasının sonuna yaklaşılmıştır'

Eskişehir'de 'Terörsüz Türkiye İçin Sonsuz Kardeşlik' buluşmalarının 5'incisinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "MHP ve Cumhur İttifakı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarına gölge düşürecek hiçbir yanlışın içinde olmamıştır. Terörle mücadelede sahadaki galibiyet, kahraman güvenlik güçlerimizin eseridir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla başlatılan 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' sürüyor. Bu çerçevede, ilk olarak 9 Ağustos 2025 tarihinde Erzurum'da düzenlenen buluşmanın 5'incisi bugün Eskişehir ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Saat 13.00'da başlayan programa Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Konya, Kütahya ve Yalova'dan gelen parti mensupları katılım gösterdi.

"Liderimiz, 'Terörsüz Türkiye'nin inşası konusunda mücadele vermektedir"

Programın açılış konuşmasını yapan MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, "Bugün burada, liderimiz sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları düzenlenen 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye' ülküsüyle bir araya gelmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Bu buluşma, bir araya gelişimizin ötesinde, kardeşliğimizi ve geleceğimizi muhafaza etme kararlılığımızın en güçlü göstergesidir. Genel başkanımız, liderimiz sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de muradı ve arzu ettiği budur. Türkiye'nin her bir köşesinin Eskişehir gibi olması, kardeşlik ortamının Eskişehir gibi kökleşmesi, barışın Eskişehir gibi gönüllerde yeşermesidir. Çünkü Eskişehir, Yunus Emre'nin şehridir. Yunus Emre'nin hoşgörüsü, sevgiyi merkeze alan felsefesi, gönülleri birleştiren dili bu topraklara sinmiştir. Liderimiz tarihi bir sorumluluk üstlenmiş Türk Milleti ile el ele, gönül gönüle 'Terörsüz Türkiye'nin inşası konusunda mücadele vermektedir" ifadelerini kullandı.

"40 yıllık terör belasının sonuna yaklaşılmıştır"

Süreçle ilgili önemli mesajlar veren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli, 1 Ekim 2024 tarihinde Türkiye'nin terör belasından kurtulması için tarihi bir adım atmış ve yeni bir dönemi başlatmıştır. 15 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile ülkemizi hedef alan karanlık planları bozmuş, tarihi akışı değiştirmiştir. Bu çağrı, toplumun tüm kesimlerinde karşılık bulmuş, Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası haline gelmiştir. PKK terör örgütü, 27 Şubat 2025'te fesih ve silah bırakma kararı aldığını duyurmuş, 12 Mayıs 2025'te kongresini toplayarak feshedildiğini ilan etmiştir. 11 Eylül 2025'te ise örgüt militanları silahlarını yakarak teslim sürecini başlatmıştır. 40 yıllık terör belasının sonuna yaklaşılmıştır. Devletimizin yetkili kurumları süreci büyük bir titizlikle yürütmektedir. Son terörist silahını bırakana kadar da bu süreç hassasiyetle takip edilecektir" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye siyaset üstü bir meseledir"

Bu süreçten en çok rahatsız olanın siyonist İsrail olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Ataman, şöyle devam etti:

"Türkiye, sınırlarında bir terör devletine asla izin vermeyecek, milli güvenliğimizi tehdit eden girişimlere göz yummayacaktır. Bu stratejik adımla Türk milletinin vicdanında barış, kardeşlik, güvenlik ve refah temelinde şiddetten arındırılmış bir gelecek inşa edilecektir. MHP ve Cumhur İttifakı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarına gölge düşürecek hiçbir yanlışın içinde olmamıştır. Terörle mücadelede sahadaki galibiyet, kahraman güvenlik güçlerimizin eseridir. Aziz milletimiz de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediklerini gayet iyi anlamış, bin yıllık kardeşliğimizin ilelebet yaşatılması iradesini ortaya koymuştur. MHP, dün olduğu gibi bugün de terörü kökünden bitirme hedefiyle kararlı yürüyüşünü sürdürmektedir. Terörsüz Türkiye siyaset üstü bir meseledir. Bu hedef, asla bir müzakere veya teslimiyet politikası değildir. Sürecin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milleti kendi sorunlarını kendi iradesiyle çözme azmindedir."

