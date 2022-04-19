MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur. Terörün kökü kazınacaktır. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye bu melanetten, bu rezaletten, bu cinayet döngüsünden Allah'ın izni ile kurtulacaktır. Bunun başka bir alternatifi yoktur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Cumhuriyet, Türkiye, Terör, Politika, Haberler

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