MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Bunu görmeden buna dikkat etmeden, Türkiye ekonomisi ile ilgili felaket tamtamları çalmak, 'bittik, tükendik, perişan olduk' masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti olarak değerlendirilemez." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika