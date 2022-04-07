MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Bunu görmeden buna dikkat etmeden, Türkiye ekonomisi ile ilgili felaket tamtamları çalmak, 'bittik, tükendik, perişan olduk' masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti olarak değerlendirilemez." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Türkiye, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title