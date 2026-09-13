MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim şartları, yerini mevsim normallerine bırakmıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim şartları, yerini mevsim normallerine bırakmıştır. MHP'nin Terörsüz Türkiye olgusu hakkındaki tavrı; netlik, açıklık, dürüstlük, tutarlılık, kararlılık ve istikrar kavramları üzerine bina edilmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın, MHP'nin kurultay süreci ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Türk milletinin '21. Asırda Lider Ülke' hedefine adım adım ilerleyen Türkiye'nin ayağındaki 40 yıllın pranganın çıkarılması anlamına gelen Terörsüz Türkiye sürecini gönülden desteklediğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecine milletçe verilen desteğin milli iradeyi harekete geçirdiğini aktaran Yalçın, "Bu yolda ortaya konan teşebbüsler milletimiz nezdinde hüsnükabul görünce, parlamentoda bulunan siyasi partilerin çoğunluğu buna kayıtsız kalmayarak Terörsüz Türkiye üzerinde konsensüse varmıştır. Terörsüz Türkiye bağlamında atılan adımlar; geleceğe dair umutları arttırmakla kalmamış, ülkemizin önünde parlayan yeni küresel ufukların da muştucusu olmuştur. Terörsüz Türkiye ile artık hem milletimiz, hem de devletimiz geri dönülemez bir yola girmiştir" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin kapalı kapılar ardından müzakere edilmediğini, kamuoyuna açıklık, iyi niyet ve içtenliğin temel alındığını kaydeden Yalçın, "TBMM'de yasal düzenlemeler yapılırken de milletimizin egemenlik hakları ve Türkiye'nin bütünlüğünden asla taviz verilmemiştir. MHP, Terörsüz Türkiye'nin geniş halk kesimlerince benimsenmesi ve ardından üzerinde en geniş siyasi konsensüse varılarak meşru esaslara bağlanması hususunda ilk günden beri hız kesmeksizin yoğun çaba sarf etmiştir. Partimizce düzenlenen her etkinlik, yürütülen her siyasi faaliyet vesile ittihaz edilerek Terörsüz Türkiye'nin haklı sebep ve gerekçeleri vatandaşlarımızla enine boyuna paylaşılmıştır. Terörsüz Türkiye vizyonunun maşeri vicdana sinmesi ve halkın bu yoldaki müspet girişimleri benimsemesi için MHP tarafından gösterilen gayretler, partimizin Kurultay sürecinde de üstün bir sorumluluk bilinciyle devam ettirilmektedir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 19 Mayıs tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesinde başlatılan kongreler vesilesiyle gerek teşkilatta, gerek parti tabanında ve gerekse farklı siyasi kesimlerle sürdürülen temaslarda da en önemli gündem maddesinin Terörsüz Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Coşku, şevk ve heyecanla düzenlenen il ve ilçe kongrelerimiz sırasında; illerden ilçelere, beldelerden köylere varıncaya kadar yurdun dört yanında Terörsüz Türkiye olgusunun meydana getirdiği olumlu hava çok yakından teneffüs edilmiştir. Parti temsilcilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın bu istikametteki faaliyetlerinin karşılıksız kalmadığı sahada görülmüş, Terörsüz Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı, daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

"Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim şartları, yerini mevsim normallerine bırakmıştır"

Çerçeve Yasa'nın Meclisten geçmesinin ardından Türkiye'nin, etkileri uzun yıllar sürecek ve Türkiye'nin 21. yüzyıldaki küresel ilerleyişine hız kazandıracak bir barış ve huzur iklimine girdiğine dikkati çeken Yalçın, "Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim şartları, yerini mevsim normallerine bırakmıştır. MHP'nin Terörsüz Türkiye olgusu hakkındaki tavrı; netlik, açıklık, dürüstlük, tutarlılık, kararlılık ve istikrar kavramları üzerine bina edilmiştir. İkiyüzlülük ve kaypaklığa yer verilmemiştir. Samimiyet ve inandırıcılık esas alınmıştır. Milletimize asla yalan söylenmemiş, gerçekler hiçbir surette saptırılmamıştır. Karalama kampanyaları, dedikodu ve temelsiz iddialarla haksız isnatlardan ibaret ucuz siyasi çıkışlara prim verilmemiştir. Bu sayededir ki Terörsüz Türkiye adımı başarıyla hukuki çerçeve etabına ulaştırılmıştır. Şüphesiz gelinen noktada en büyük pay sahibi, MHP Lideri Devlet Bahçelidir. Terörsüz Türkiye'nin gerek yönetim mekanizmasınca benimsenerek sürece siyasi ve yasal bir çerçeve kazandırılmasında, gerekse millet nezdinde geniş kabul görmesinde milliyetçi-devletçi perspektiften gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin etkili ve bir o kadar da kararlı tutumu belirleyici olmuştur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin liderliği sayesinde Terörsüz Türkiye olgusunun bir devlet politikası olarak benimsendiğini ve Türk siyasi hayatında da merkezi bir konuma yerleştiğini belirten Yalçın, açıklamalarına şöyle devam etti:

"MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye yürüyüşünün öncülüğünü üstlenmiş ve bu yöndeki çabalara güçlü bir stratejik destek vererek süreklilik kazandırmıştır. Sayın Devlet Bahçeli, PKK terörünün ve silahlı terör eylemlerini bir siyaset biçimi olarak benimseyen bölücü zihniyetin ülke gündeminden tamamen çıkarılması hedefiyle yola çıkmıştır. Sayın Devlet Bahçeli; bu konu üzerindeki titiz ve yapıcı tavrını ısrarla sürdürerek siyasi temas trafiğini ivmelendirmiş, geniş bir mutabakat zemininin de en büyük mimarı olmuştur. Terörsüz Türkiye hususunda TBMM'den rekor oyla geçen Yasal Çerçeve, işte bu geniş tabanlı uzlaşmanın ürünüdür. Devlet Bahçeli'nin sergilediği liderlik ve devlet adamlığıyla MHP'nin netameli siyasi süreçlerdeki yapıcı, birleştirici ve çözüm üretici fonksiyonu, Türkiye'yi tarihi bir eşiğe taşımıştır. MHP; siyasi tarihimiz boyunca kritik süreçlerde devreye girerek tıkanıklıkları ortadan kaldırmış, anlaşmazlık ve krizleri çözmede etkin rol işlev üstlenmiştir. Mesela MHP, uzun yıllar devlet kurumlarının içine sızan ve iliklerine kadar nüfuz eden FETÖ unsurlarının deşifre edilerek etkisizleştirilmesinde kilit rol oynamıştır. MHP'de genel başkanlık yarışını bahane ederek yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ piyonlarına karşı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı ve caydırıcı tutum, FETÖ'nün siyasi emelleri açısından bir bakıma sonun başlangıcı olmuştur. Devlet Bahçeli öncülüğünde yükselen milliyetçi-devletçi ve koruyucu refleks, toplumda da geniş makes bulmuştur. Nitekim, 2016 yılının 15 Temmuz'unda son büyük kalkışmasında FETÖ'cü hainlere darbeyi bizzat millet iradesi vurmuştur."

"26 Temmuz tarihinden bugüne kadar da 62 il kongresi tamamlanmıştır"

MHP'nin son olarak cumhuriyet döneminin 40 yılını heba eden terörün bitirilmesi, toplumsal kardeşlik ve birlik hukukunun yeniden takviyesinde başat bir işlev üstlendiğini vurgulayan Yalçın, "Bazı aklı evvellerin asılsız iddialarının aksine MHP; PKK terörünü bitiren, bin yıllık kardeşlik hukukunun yeniden tesisine katkıda bulunan, anaların gözyaşlarını dindiren bir parti olarak anılacaktır. MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket, milli devletimizi korumak, birlik ve bütünlüğümüzü daim kılmak yönündeki tarihi görevini dünya durdukça inanç ve şevkle sürdürecektir. Hareketimiz; ruh ve mana ikliminde sevginin alperenleri, beşer hayatında barış ve kardeşlik hukukunun serdengeçtileri olmaya devam edecektir. Bu arada partimizce 7 Mayıs 2026 günü başlatılan Kurultay sürecinde, 13 Eylül tarihi itibarıyla 954 ilçe kongresi gerçekleştirmiştir. Böylece partimiz ilçe kongre sürecini tamamlamıştır. İlk il kongresinin yapıldığı 26 Temmuz tarihinden bugüne kadar da 62 il kongresi tamamlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı