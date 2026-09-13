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Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ve başvuruları yarın başlayacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ve başvuruları yarın başlayacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Ataşehir'deki örnek dairelere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de başvurularının başlayacağını duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin sosyal konutun yanı sıra Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeliyle 15 bin konut dar gelirli vatandaşlara kiralanacak.

Projenin ilk etabında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular, 14-25 Eylül'de e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak alınacak. Kura çekimi ve konut teslimleri ise ekim ayında başlayacak.

Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak.

Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

"Aylık ortalama net gelir 100 bin lirayı aşmayacak"

Konutlar, şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması, İstanbul'da son bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve evli olması gerekecek. Başvuru döneminin sonunda 65 yaşını doldurmuş kişilerde ise evlilik şartı aranmayacak.

Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinmemiş, devretmemiş veya satmamış olması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış ve sosyal konut ya da İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil veya yedek hak sahibi olmaması şartları aranacak.

Hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması da başvuru koşulları arasında yer alacak.

Kira bedellerinde ilk 12 ay artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından ocak ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak gerçekleştirilecek, sonraki artışlar da her yıl ocak ayında aynı yöntemle uygulanacak.

Kaynak: AA
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