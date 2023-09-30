MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Antalya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 60 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesine ilişkin, "FETÖ'ye, FETÖ propagandasına omuz veren CHP zihniyetini şiddetle kınıyoruz. Yapılan tavrı alkışlıyoruz. İlgili bakanlıkların yapmış olduğu karşı duruşu da memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Yalçın, Mimar Sinan Kongresi'nde düzenlenen partisinin Antalya İl Kongresi'nde, partinin bir yandan kongrelerini yaparken diğer taraftan da gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere hazırlandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ildeki hasarlar nedeniyle bu illerde gerekli hizmetin yapılabilmesi için mutlaka Cumhur İttifakı adaylarının göreve getirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, 30 büyükşehirde de muhalefet partilerde olan illerin hak ettiği hizmeti alabilmesi için Cumhur İttifakı'na geçmesi gerektiğini vurguladı.

Mhp olarak il, ilçe kongrelerini başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçın, büyük kongrenin ise 17 Mart 2024'te Ankara'da yapılacağını kaydetti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nın oluştuğunu anımsatan Yalçın, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelerek ülkenin geleceğiyle ilgili önemli adımlar attıklarını söyledi.

İki liderin oturup da anlaşamayacağı hiçbir mesele olmadığını vurgulayan Yalçın, "Nasıl 14-28 Mayıs seçimlerinde iktidar elde edildiyse, devamı sağlandıysa yine iki saygı değer liderin kararıyla yerel seçimlerde ittifak geliştirilecek yerelle genelin uyumu sağlanacaktır. Bunu sağladığımız takdirde vatandaşlarımız hizmet alır duruma gelecektir." diye konuştu.

Yalçın, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de uyum içinde hareket edeceklerini ve başarıyı yerel seçime taşıyacaklarını belirtti.

Yerel seçimlerdeki ittifak ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yalçın, "AK Parti kongresi sonrası oluşturulan heyetler bir araya gelmek suretiyle ittifakın nasıl olacağını, hangi illerde olacağını, 81 ilde olup olmayacağını, ne şekilde cereyan edeceğini karar verecekler." dedi.

Nihai karar açıklandıktan sonra teşkilatların halkın karşısına çıkarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Yalçın, istiklale ve istikbale bakış devam ettiği sürece MHP ve Cumhur İttifakı için başarısızlığın söz konusu olmayacağını kaydetti.

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptali

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, iptal edilen 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali konusuna da değindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin FETÖ propagandası içeren bir belgeseli seçkiye dahil ettiğini ve bunun üzerine önce Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından da Gençlik ve Spor Bakanlığının festivalden desteklerini çektiğini anımsatan Yalçın, şunları söyledi:

"Bölücü örgütleri desteklemek başka bir şey, sansür başka bir şeydir. Bu yapılan iş, çekilme ameliyesi, sansür değildir, fikirleri hapsetmek değildir. FETÖ'ye, FETÖ propagandasına omuz veren CHP zihniyetini şiddetle kınıyoruz. Yapılan tavrı alkışlıyoruz. İlgili bakanlıkların yapmış olduğu karşı duruşu da memnuniyetle karşılıyoruz. Hep birlikte göreceğiz 30 Mart 2024'te bu yapılanlara, PKK'yı, FETÖ'yü canlandırma gayreti içerisinde olanlara bu aziz ve necip millet tekrar cevabını verecek, gereken çıkışı, gereken tokadı sandıklarda atacaktır."

Mevcut başkan Temel, tek aday

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da ilçe kongrelerini ülkücü harekete yakışır şekilde, birlik ve beraberlik havasında, dava şuuruyla, parti disiplini içerisinde tamamladıklarını belirtti.

Merkezden yerele tek yürek olmuş bir Türkiye için çalıştıklarını aktaran Başkan, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde partimiz, Türk devletinin bekası, Türk milletinin geleceği için samimiyetle verdiği mücadele de her zaman devam edecektir." dedi.

Kongrede tek aday olarak yer alan mevcut başkan Onur Temel de Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda büyük Türkiye'yi gerçekleştireceklerin ülkücüler olduğunu belirtti.

MHP bayrağını yükseklere taşıma azmi ve kararlılığıyla çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Temel, hedeflere ulaşmak için hiç durmadan, yorulmadan ve usanmadan çalışacaklarını söyledi.