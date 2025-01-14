MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e yanıt: Oğlum hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluklarla ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDAN HEMEN SONRA İSTİFA EDİP KAÇTILAR"

Özel, "Toplam 700 milyon liraya karşılık gelen bugünkü parayla bir büyük yolsuzluktan bahsediyoruz. Vakfın başkanı Şeref Ateş AK Partilinin fiyonklusu. 'Kaç' demişler kaçtı yurt dışında. Aile Bakanının eşi Rahmi Göktaş ve MHP Milletvekili Semih Yalçın'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın suç duyurusundan hemen sonra istifa edip kaçtılar. Böyle olunca aklanıyorsun. Kimse Semih Yalçın'ın oğlunun ya da bakanın eşinin peşinde değil yargı mercilerinde. Soruşturma mercilerinde birkaç namuslu gazeteci ve buna itiraz eden sizler bizler dışında 'istifa etmiş bunlar sorumlu değil'" diye konuştu.

SEMİH YALÇIN'DAN YANIT GELDİ: OĞLUMU HEDEF ALMASI AŞAĞILIK VE ÇİRKEF BİR POLİTİKA TARZIDIR

Özel'in söz konusu ifadelerine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan yanıt geldi.Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın'ın soruşturmanın selameti açısından istifa ettiğini ve hakkında açılmış bir soruşturmanın da bulunmadığını belirten Yalçın, "Bu; vicdani, ahlaki ve bürokratik sorumluluğun gereğidir, yargının görevini rahatça yerine getirmesi için bir vecibedir. Hâl böyleyken, Özgür Özel'in doğrudan ismimi zikrederek oğlumu hedef alması; insan haysiyetine, onuruna sığmayan aşağılık ve çirkef bir politika tarzıdır." ifadelerini kullandı.

"OĞLUM TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKETLE HUKUKUN İŞLEMESİNE KATKI SAĞLADI"

Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti: "Özgür Özel'in ahlaksızca, edepsizce diline doladığı oğlum A. Kutalmış Yalçın, sorumlu ve takdire şayan bir hareketle hukukun işlemesine katkı sağlarken, yolsuzluklarla çalkalanan CHP'li belediyelerin başkanları niçin aynı haysiyetli duruşu sergileyememiştir? Neden Özgür Özel, sözüm ona şerefli bir duruş göstererek soruşturmanın selameti açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve öteki başkanların istifasını istememiştir?"