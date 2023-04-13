MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, vatan, millet ve bayrak sevdalısıdır. Birileri soğan sevdalısı olabilir. Diyor ki; 'soğan, patates.' Bir ay sonra bekle, soğanın cücüğünü de yersin. Fiyatları düşecek. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, vatan, millet, bayrak derdinde, bunlar soğan derdinde. Bir de diyorlar ki 'Gemileri mi yiyeceğiz?' Bu nasıl anlayış değerli hemşehrilerim. El alem gıpta ediyor, Türk milleti duyuyor, göğsü kabarıyor" dedi.

MHP'nin Konya milletvekili adayları tanıtım töreni, bir otelde düzendi. Törende konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, soğan fiyatlarına eleştirilere yanıt verdi. Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere en hazırlıklı partidir. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Allah'a şükür kadrolarımızla, teşkilat ve milletvekili adaylarımızla seçime hazırız. Bütün gereken çalışmalar yürütülmüş, artık önümüzde bir ay kalmış, bu bir ay boyunca da başaracağız, kazanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'yi karşılıksız sevenlerin buluşma yeridir. Türk milletinin sesidir. Milliyetçi Hareket Partisi, vatan, millet ve bayrak sevdalısıdır. Birileri soğan sevdalısı olabilir. Diyor ki 'soğan, patates'. Bir ay sonra bekle, soğanın cücüğünü de yersin. Fiyatları düşecek. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, vatan, millet, bayrak derdinde, bunlar soğan derdinde. Bir de diyorlar ki 'Gemileri mi yiyeceğiz?' Bu nasıl anlayış değerli hemşehrilerim? El alem gıpta ediyor, Türk milleti duyuyor, göğsü kabarıyor" diye konuştu.

"TCG Anadolu Gemimiz dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi. Bundan gurur duymak lazım. Diyor ki 'Gemi mi yiyeceğiz?'. Bunlar kalkınmışlığın işaretleridir. Tam bağımsızlığın işaretleridir. Yollar, köprüler, fabrikalar, tüneller hepsi medeniyet belgeleridir. Medeniyeti temsil eder. Türkiye kalkındıkça da insanımızın refahı daha da artar. Ne demek 'Gemi mi yiyeceğiz?' Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarafı bellidir çok şükür, istikametimiz sıratı müstakimdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizden beklentimiz, gücümüze güç katmasıdır. İnşallah o da olacak. Milliyetçi Hareket Partisi güçlü ise Türkiye güvende demektir. Lider ülke Türkiye'ye demektir. Bizim adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha ve açık ara inşallah cumhurbaşkanı seçtireceğiz."