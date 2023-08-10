MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Cumhur İttifakı'nın yerelde de iktidar olması gerektiğine inanıyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın merkezi yönetimde olduğu gibi yerelde de iktidar olması gerektiğine inandıklarını söyledi. Yönter, Türkiye'nin terörle mücadelesinin haklı ve meşru olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin sözü dinlenilen muktedir bir ülke olduğunu belirtti. Ayrıca, İstanbul Belediye Başkanı'nın nerede olduğunu sorguladı ve Cumhur İttifakı'nın 2023 yerel seçimlerinde iktidar olması gerektiğini ifade etti.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Merkezden yerele tek yürek olmuş bir Türkiye hedefimiz var. 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde merkezi yönetimi güvenceye alan Cumhur İttifakı'nın yerelde de mutlaka iktidar olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan MHP Sultanbeyli İlçe Kongresi'ne katılan Yönter, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.

Yönter, Türkiye'nin terörle mücadelesinin haklı ve meşru olduğunu vurgulayarak, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde beka müdafaası yapıyor. Biz orada işgalci değiliz, istila hesabımız yok. Sultanbeyli'yi, İstanbul'u, Ankara'yı, 81 vilayetimizi, son yurdumuzu, onurumuzu, namusumuzu, şerefimizi, geleceğimizi savunuyoruz orada." diye konuştu.

"Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ne işimiz var?" diyen Millet İttifakı bileşenlerinin şimdi birbirini yediklerini söyleyen Yönter, Türkiye'yi örnek alarak emperyalist ülkeler tarafından sömürülen Afrika ülkelerinin de uyanış halinde olduğunu ve sömürgeciliğe karşı direnmeye başladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin sözü dinlenilen muktedir bir ülke olduğunu belirten Yönter, ekonomik sorunları da çözerek, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na bir, beraber ve kardeşçe ulaşılacağını söyledi.

Yönter, Türk-İslam ruhunu Anadolu topraklarında yok etmek için FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri, işbirlikçileri ile manda ve himaye özlemi çekenlerin kullanıldığını ifade ederek, "Bunun için Cumhur İttifakı çok önemli. Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh kökü. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin payidarlığının güvencesi." ifadelerini kullandı.

"İstanbul Belediye Başkanı'nı gören var mı aranızda?"

Türkiye'nin önünde mahalli idareler seçimi olduğunu hatırlatan Yönter, şöyle devam etti:

"Sultanbeyli'den elbette şüphe etmiyorum ama kafası karışık vatandaşlarımıza bu vesileyle elbette çağrımızı yineliyoruz. İstanbul zillete müstahak değil. İstanbul Belediye Başkanı'nı gören var mı aranızda? Fatih'e gittik, Fatih'te yok. En son Tunceli'deydi. Bugün nerede merak ediyorum. Geziyor. Gezmesinden arta kalan zamanlarda tatil yapıyor. Tatilden başka balıkçıya gidiyor, yabancı misyon şefleriyle balık yiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde kulis yapıyor. 28 Mayıs'a kadar Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber meydan meydan gezip, 29 Mayıs'ta ilk 'değişim' diyen adam olarak da siyasi namertliğin numunesi olarak sivrilmiş vaziyette. Bunu da herkes görmüş durumda. Yahu ortada bir başarısızlık var ve bu başarısızlığa sen de ortaksın. Hem de iki defa ortaksın. Birincisi İstanbul'a ihanet ettin. İkincisi kendi partine... İstanbul, belediye başkanını arıyor. İstanbul, belediye başkanını görevine çağırıyor. İstanbul Belediye Başkanı yok. Ara ki bulasın. Neredeyse gündüz elimizde mum alacağız, İstanbul Belediye Başkanı'nı güneşin altında arayacağız. Madem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına niyetin var da ne arıyorsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında?"

"Cumhur İttifakı'nın yerelde de iktidar olması gerektiğine inanıyoruz"

Yönter, İBB'nin toplu taşıma ve su gibi hizmetlere yaptığı zamlarla 15 Temmuz gazilerine verilen sosyal yardım desteğinin kesileceği yönündeki haberlere dikkati çekerek, "15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen zihniyet bu işte. Bu zihniyetin elinden İstanbul'u almamız, kurtarmamız lazım. İstanbul aslına dönmeli, nesliyle birleşmeli, Cumhur İttifakı'nın yönetimiyle geleceğe uzanmalı inşallah." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın gece gündüz çalışarak tüm zorlukların üstesinden geleceğini dile getiren Yönter, şunları kaydetti:

"31 Mart 2024 tarihinde zillet ittifakının yönetiminde olan belediyeleri cumhurun iradesine geçirmek zorundayız. Başka yolu yok bunun. Zillet kayıp, zillet yıkım, zilletinin sonu yok, sonucu yok, zilletle gelecek bir başarı yok, hayırlı bir hizmet yok. İstanbul da Ankara da diğer büyükşehir belediyeleri de hepsi şu anda sahipsiz, çaresiz, kimsesiz, başına buyruk. Ama bu emanete sahip çıkacak bir irade var. Bu irade Türk milletinin iradesi. O iradenin temsilcileri de Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisidir… Merkezden yerele tek yürek olmuş bir Türkiye hedefimiz var. 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde merkezi yönetimi güvenceye alan Cumhur İttifakı'nın yerelde de mutlaka iktidar olması gerektiğine inanıyoruz."