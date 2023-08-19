MHP Aliağa'da Nuray Aydemir güven tazeledi

MHP Aliağa İlçe Başkanlığının 14. Olağan Kongresinde tek liste ile gidilen seçimi mevcut Başkan Nuray Aydemir kazanarak güven tazeledi.

MHP Aliağa İlçe Başkanlığının 14. Olağan Kongresi, halk eğitim merkezinde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar oy birliği ile Divan Başkanı seçildi. Başkan Acar, yaptığı konuşmada, 2014 yılından itibaren Aliağa halkının takdiri ile yerel yönetimde iktidara geldiklerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile üretken belediyecilik anlayışıyla Aliağa'ya hizmet etme gayretinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık, takdir milletimizindir. Aliağa'mızda genel başkanımızın üretken belediyecilik anlayışını sergileme gayreti içerisindeyiz. İzmir'de de bu noktada tek örnek olma sorumluluğuna sahibiz. Bununla ilgili de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte umarım layık olabilmişimdir. 2024 yılında yerel seçimlerimiz olacak. Orada da en iyi şekilde temsil etme gayretimiz olacak. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'i ve tüm ülkücü şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

"Haklarınızı helal edin"

Acar'ın ardından ilçe başkan adayı olarak konuşma yapan MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, ilçe binasının yenilenmesinin kendi dönemine nasip olduğunu belirterek, "Merhum eşimin yönetim kadrosu ile 15 Şubat 2022 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Aliağa İlçe Başkanı olarak atandım. Aliağa MHP'de ilk kadın ilçe başkanı olarak görevimi bugüne kadar, değerli yönetim kadromla yüz akı ile tamamlamış bulunuyor ve yeni bir dönemde aday olarak karşınızda bulunuyorum. Allah utandırmasın. Hepinizin de bildiği gibi teşkilatımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan mülkiyeti MHP'ye, kullanım hakkı aziz Türk milletine adanmış teşkilat binamızın hatıralar ve anılarla dolu ama bir o kadarda yıpranmış olan yapısını yenilemek, Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş, aziz şehitlerimiz, merhum eşim Abdurrahim Aydemir'in ve ülkü yolunda er olup ahirete intikal etmiş tüm dava arkadaşlarımın ruhları hayrına bizlere nasip olmuştur. Bu uğurda emeği, zamanı, fikri ve maddiyatı ile desteklerini bizden esirgemeyen, derdimiz ile hüzünlenen sevincimiz ile sevinçlenen herkese teşekkür ediyor, tadilat esnasında teşkilatımızdan uzak kalan dava arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum." dedi.

"Teşkilatımızın her ferdi ile çalışmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın başarılarının göz doldurduğunu söyleyen Aydemir, "14 Mayıs 2023'te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ülkemiz genelinde Cumhur İttifakı'nın başarıları göz doldurmuş, ülkücü hareketin ülkemizde aksiyoner yönü ile dar boğazların çözüm odağı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel yönetimler idari seçimlerine çok az bir süre kalmışken, hazırlıklarımız son hızı ile devam etmektedir. Kongre sürecimizin akabinde kuzeyin parlayan yıldızı olan Aliağa'mızın gönderinde üç hilal sancağımızı tekrar dalgalandırmak, İzmir büyük şehir duvarlarına şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismini kazımak için teşkilatımızın her ferdi ile var gücümüz ile çalışıyoruz. 15 Şubat 2022'den bu yana yapmak istediğimiz ama yapmaya süremizin yetmediği, ulaşamadığımız ve zaman darlığından kısa tutmak zorunda kaldığımız çalışmaların devamı, ülkemize ve Aliağa'mıza hizmetlerimizin sürdürebilirliğinin sağlanması, Türk milletine ve aziz şehitlerimize verdiğimiz ama kısa sure içerisinde yetiştirdiğimiz tüm sözlerimizin tutulması adına hizmet etmekle şeref duyduğum, MHP Aliağa ilçe Başkanlığındaki adaylık sürecinde desteklerinizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Kongre sürecimiz partimizin milli stratejisine güç katacak"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise yaptığı konuşmasında "Milliyetçi hareket, Türk milletinin önüne set çekmeye, büyük Türkiye idealimizi durdurmaya çalışan, dış güçler ve içerideki iş birlikçilerin oyunlarını bozmaya devam edecektir. Büyük Atatürk'ün veciz ifadesiyle bu memleket, tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayamaya devam edecektir. Milliyetçi harekete mensup her fert ise kararlı, sabırlı ve inançlı desteğini partisinden esirgemeyerek çelik iradesiyle partisine, davasına dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmayı sürdürecektir. İnanıyorum ki, kongre sürecimiz partimizin haklı ve tarihi mücadelesine, milli stratejisine güç katacaktır. Her birimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi olarak azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Türk seçim tarihinde hiç karşılaşmadığımız kadar saldırıya, sataşmaya, algı oyunlarına, operasyonlara rağmen sancağımızı yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Dava ve siyaset onurumuza leke sürdürmedik, bundan sonra da aynı olgunluk ve cesaretle davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçe kongrelerimiz bu ülküdaşlık ve millete hizmet sevdası içinde kardeşlik havasında geçecek, saflarımızı sıklaştıracağız, karşılıklı sevgi ve saygıyla geçmişimize yakışan bir olgunlukla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Aliağa'da başardığımızı İzmir'in birçok yerinde başaracağız"

MHP'de kongre sürecinin coşkuyla geçtiğini söyleyen MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da yapmış olduğu konuşmada, "Mensubu olmakla gurur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongrelerinin gerçekleştirilmesinin heyecanını yaşıyoruz. Gittiğimiz her yer de sıcaklara rağmen salonlarımız tıklım tıklım doluydu. Önümüzdeki hafta diğer ilçelerimizin kongrelerini bitirerek ve İzmir büyük kongremizde yaparak İzmir'deki kongre sürecimizi bitirmiş olacağız. Sonrasında odaklanmamız gereken en önemli şeylerden birisi 2024 Mart Yerel Seçimleri için durmadan ve ara vermeden çalışmak. Aliağa'da başardığımızı İzmir'in birçok yerinde başarmak için mücadelemize devam edeceğimizden hiç şüphem yok. Aliağa Belediye Başkanı'mızın yaptıkları ile sadece Aliağa'daki arkadaşlarımız övünmüyor. İzmir'deki birçok ülküdaşımız da Aliağa Belediyesi'nin yaptıkları ile gurur duyuyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde sadece Aliağa'da değil en az 5 ilçemizde de belediyecilikte destan yazacağımız bir dönem olsun diyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kongrede oy kullanan 172 delegenin tamamının oyunu alan Nuray Aydemir, yeniden MHP Aliağa İlçe Başkanlığına seçildi. - İZMİR