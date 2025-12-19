Haberler

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında içki içtiği görüntülere Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek sert sözlerle tepki gösterdi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler yeniden gündeme geldi.
  • Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Ali Arif Özzeybek, mezar başında içki içilmesinin Alevi kimliği üzerinden ilişkilendirilmesine karşı çıktı.
  • Ali Arif Özzeybek, sunucu Kübra Par'ın Alevi inancında dedelerin mezarına şarap dökme geleneği olduğu sözlerine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği anlara ait yaklaşık beş yıl önce çekilmiş görüntülerin yeniden gündeme gelmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Tartışmalara Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek'ten sert bir itiraz geldi.

"BU OLAYIN ALEVİLERLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ..."

Dr. Özzeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mezar başında içki içilmesinin ne Alevi yolunda ne de toplumsal yaşamda yeri olmadığını vurguladı. Özzeybek, söz konusu görüntülerin Alevi kimliği üzerinden yorumlanmasına da açıkça karşı çıkarak, "Mezarı başında içki içilen rahmetli Kamer Genç'in Alevi kimliği üzerinden bu olayın Alevilerle ilişkilendirilmesi kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

"MEZARLIKLAR İNANCIMIZA MEYDAN OKUYAN MECRALAR OLMAMALI"

Açıklamasında mezarlıkların kutsiyetine dikkat çeken Özzeybek, "Mezar başında ne yapılıp ne yapılmayacağını yaşını başını almış, mevki ve makam sahibi olmuş insanların bilmesi gerekir. Mezarlıklar, kağıtlarla sarılmış kadehlerin tokuşturulacağı mekanlar da değildir, inancımıza meydan okunacak mecralar da olmamalıdır" dedi.

KÜBRA PAR'A SERT SÖZLER: MADDE ETKİSİ ALTINDA SÖYLENMEDİYSE...

Özzeybek ayrıca, bir haber programında sunucu Kübra Par'ın canlı yayında dile getirdiği "Alevi inancında dedelerin mezarına şarap dökme geleneği olduğu" yönündeki sözlere de sert tepki gösterdi. Bu ifadelerin hem mesleki hem de insani açıdan ciddi bir bilgisizlik içerdiğini belirten Özzeybek, "Şayet bu sözler alkol ya da başka bir maddenin etkisi altında söylenmediyse, ortada büyük bir yetersizlik vardır. Aklı başında söylenmişse, bize düşen önce kınamak, ardından şifa dilemektir" değerlendirmesinde bulundu.

500

