Mevlüt Çavuşoğlu, Yazılımcılarla Buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Teknokent'te yazılımcılar ve girişimcilerle bir araya geldi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de toplantı yaptı. Rusya'daki görüşmelerden bahseden Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini değerlendirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, Türk dünyasının birleşme rüyasını gerçeğe çeviren bir ülke olduklarını vurguladı.

YAZILIMCILARLA BULUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yazılımcılar ve girişimcilerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'in performansıyla Türkiye'de 7'nci sırada yer aldığını anlattı. Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sitem etti. 'Bizden ne istiyorsunuz. Bizi niye dışlıyorsunuz' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyor. Nezaketinden isim vermemiş. Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan. Biz Azerbaycan Karabağ'ı geri alırken her türlü desteği verdik. Siz 'Maalesef Türkiye Azerbaycan'a destek verdi' dediniz. Azerbaycan ne için sahaya indi? Kendi topraklarını geri almak için. Ermenistan'ın topraklarına saldırmadı ki. Bugün Türk'ün gücü var. Kendi milli savunma sistemlerimiz var. Namerte muhtaç değiliz. Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan. Bugün Türkiye büyük Türk dünyasını birleştiren bir Türkiye. Bugün Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'nın rüyasını, yani Türk dünyasının birleşme rüyasını gerçeğe çeviren bir ülke."