Haberler

Altın madalyayı kazandı, jest ve mimikleri olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altın madalyayı kazandı, jest ve mimikleri olay oldu Haber Videosunu İzle
Altın madalyayı kazandı, jest ve mimikleri olay oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taylandlı kadın sporcu, yaptığı başarılı ok atışının ardından altın madalyanın sahibi oldu. Sonucun kesinleşmesiyle büyük mutluluk yaşayan sporcunun sevinç anlarında sergilediği jest ve mimikler dikkat çekti.

Okçuluk müsabakasında mücadele eden Taylandlı kadın sporcu, yaptığı kritik atışın ardından altın madalyaya uzandı. Büyük başarının kesinleşmesiyle sporcunun verdiği renkli tepkiler kameralara yansıdı.

ALTIN MADALYA GELİNCE KENDİNİ TUTAMADI

Atışını tamamladıktan sonra sonucu bekleyen Taylandlı sporcu, altın madalyayı kazandığını anlayınca büyük bir sevinç yaşadı. Bir anda değişen yüz ifadesi, elleriyle yaptığı hareketler ve mutluluğunu yansıtan mimikleri görüntülere damga vurdu. Önce yüzünü kapatan, ardından gülümseyerek çevresine bakan sporcu, zaferin mutluluğunu kendine özgü hareketleriyle yaşadı.

JEST VE MİMİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Taylandlı sporcunun madalya sevincinde özellikle jest ve mimikleri öne çıktı. Şaşkınlık ile mutluluğun bir arada görüldüğü anlarda sporcu, heyecanını gizlemekte zorlandı. Altın madalyaya uzanmasının hemen ardından sergilediği samimi ve eğlenceli tavırlar da müsabakanın akılda kalan görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

Görüntüdeki ismi tanımayan yok! Parayı su gibi harcadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
İstanbul'da sağanak yağış felaketi getiriyordu! Toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'daki sağanak 25 kişiyi evinden etti
Evinde 295 gram metamfetamin çıktı! Şüpheliden pes dedirten 'limon tuzu' savunması

Evinden 295 gram uyuşturucu çıktı! Savunması pes dedirtti
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Cezaevinde yok artık dedirten firar

Yok böyle firar!
Fon soruşturmasında SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor?

SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor? İşte detaylar
Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi