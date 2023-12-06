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Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu

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Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, çalıştığı kanalından ayrılarak CHP'den Datça Belediye Başkanı aday adaylığına başvurdu.

Ünlü gazeteci Yar, 'Mutlu ve Mesut bir Datça için Mesut Yar' sloganı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden 31 Mart Yerel ve Mahalli seçimlerinde Muğla'nın Datça ilçesi Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu.

"BİRAZ MUTLU VE MESUT ETMEYE GİDİYORUM"

20 yıldır Datça'da olduğunu belirten Mesut Yar ailesinin yaşadığı ilçeye mutluluk ve huzur getirmek için aday adayı olduğunu belirterek, "1900'lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça'da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim" sözleri ile hem çalıştığı kanala veda etti hem adaylığını duyurdu.

Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday oldu

Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday oldu

Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday oldu

Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (2)

Deniz Çapa:

yüzde 99 kazanır

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Deniz Çapa:

yüzde 99 nokta 99 kazanır. hayırlı olsun. Bu tarz tanınmış kişiler topluma duyarlıdır. Ve para çalmazlar

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