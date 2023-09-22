Mersin'de Aile Çalıştayı düzenlendi

Mersin'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aile Çalıştayı'nda, ailenin sosyal sorunlarının tespiti, çözümü, korunması ve güçlendirilmesi ele alındı.

Mersin'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen 'Aile Çalıştayı'nda, ailenin sosyal sorunlarının tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Türkiye'deki sosyal sorunların tespiti ve çözümü hedefiyle 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Aile Çalıştayı', Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezindeki programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, ailenin, bireyin sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, sorumluluğu ve bir arada yaşama kurallarını öğrendiği güvenin, hoşgörünün, fedakarlığın ilk öğrenildiği kurum olduğunu söyledi.

Gelecekte sağlıklı nesillerin oluşması ve güçlü toplumların varlığının, sağlam temelli sağlıklı ailelerle olabileceğini kaydeden Topkaya, "Bizler bugün ülkemiz ve ilimizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel idarelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla bakanlığımızın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Mersin Aile çalıştayını düzenliyoruz. Çalıştayımızda aile, eşitlik ve adalet, sosyal kalkınma ve refah, hayat boyu gelişim ve öğrenme, çevre ve iklim, teknoloji ve dijitalleşme, aile ddaklı sosyal hizmetler konularını ele alacağız. Bu konu başlıklarında ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar, ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla ailelere yönelik alınabilecek ek tedbirler ki, bunlar ailelerin refah düzeyinin arttırılması, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek destekler, sosyal yardım ve istihdamın nasıl olacağıdır" dedi.

Topkaya ayrıca, ailenin hayat boyu gelişim ve öğrenme süreçlerini destekleyerek, aile yaşam döngüsünde aileye işlevsellik kazandıracak ve ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurların da ele alınacağını dile getirerek, "Evlilik ve aile hayatına ilişkin toplumun farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik nelerin yapılabileceği, ailelerin sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi, aileleri zorlu yaşam koşullarında karşılaşabilecekleri sorunlara karşı bilinçlendirme, bu sorunlarla baş edebilme yeteneklerini geliştirilmesi üzerinde durulacak. Çevre ve iklim konusunda aile dostu mekanlar oluşturularak ailelerin uygun yerlerde barınmalarına ve sosyalleşmelerine destek sağlayacak, afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini arttıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar tartışılacaktır. Teknoloji ve dijitalleşme bölümünde ise ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin arttırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi konulu soru başlıkları tartışılacaktır" diye konuştu.

Aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında, sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerinin arttırılması için yapılacak çalışmaların, çalıştayın konu içerikleri narasında yer aldığını kaydeden Topkaya, "Bizler aile ve toplum alanında hizmet sunan her kesim ile bir araya gelerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı ve aileyi merkeze alan vizyonla ' Türkiye Yüzyılı' için 'Güçlü birey, güçlü aile, güçlü Türkiye' anlayışıyla bakanlık olarak ailenin korunması, güçlenmesi ve sağlıklı nesiller için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından, 'Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması' konularında bilgiler verildi.

Programa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ta katıldı. - MERSİN