Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tebrik kabulüne katılarak, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'yi kutladı.

Tebrik kabulünde konuşan Başkan Vahap Seçer, Kıbrıs Türk Halkı'nın çok uzun süren mücadeleler sonucu bugünlere ulaşarak 40 yıllık bir cumhuriyet birikimine sahip olduğunu belirtti. Kıbrıs Türkleri'nin Türkiye için özel bir yeri olduğunu vurgulayan Seçer, "86 milyon her vatandaş bunu böyle hissediyor. Cumhuriyet'i kurduktan sonra kurumlarıyla, demokrasiyle taçlandırmak, daha güçlü bir devlet haline getirmek, öncelikle KKTC'nin tüm dünyada tanınıyor olmasını sağlamanın şu anda KKTC'nin temel hedefleri olduğunu biliyorum. Bu hedef doğrultusundaki çalışma ve mücadelenizde sizleri kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.

"NİCE NİCE 40 YILLAR OLSUN"

Mersin'in yavru vatan Kıbrıs'a çok yakın bir coğrafyada olduğuna dikkat çeken Seçer, "Yakın bir tarihte meclis üyelerimizle KKTC'yi ziyaret ettik. Orada belediyelerimizle iş birliği konusunda karşılıklı müzakereler yaptık. Özellikle iyi insan kaynaklarını yetiştirme anlamında belediyelerimize öncülük etmek istediğimizi belirttik. Yakın bir tarihte de Magosa Belediyesi'nden bazı bürokratlar, teknisyenler ve mühendisler Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin işleyişi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iyi uygulamaları ile ilgili önemli çalışmalar yapacaklar. Bir süre bizim misafirimiz olacaklar" diye konuştu. Seçer, "Tekrar bayramınızı kutluyorum. Nice nice 40 yıllar olsun" diyerek, konuşmasını tamamladı.

MENDELİ: "UMARIM BİZLER DE DAHA 100 YILLARA ULAŞIRIZ"

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına girdiği bugünlerde, Yavru Vatan KKTC'nin de 40. yıl dönümünü kutladığını söyledi. Mendeli, "Umarım bizler de daha 100 yıllara ulaşırız. Böylesine önemli ve anlamlı bir günde sizleri başkonsolosluğumuzda görmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Kıbrıs Türk halkı bugünlere kolay gelmedi, pes etmedi ve mücadelesini sürdürdü. Nihayetinde de 15 Kasım 1983'te Cumhuriyetimizi ilan ettik. Bugün devletimize baktığımız zaman; tüm kurum ve kuruluşlarıyla dimdik ayakta olan bir devlettir. Bizler dün olduğu gibi bugün de anavatanımızla omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha nice nice yıllara, 40 yıllara erişmemizi temenni ederim" dedi.