İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'da miting düzenledi ve seçmenlere hitaben konuştu. Akşener, 'Sizin helal oylarınızla başbakan olacağım' dedi ve diğer konular hakkında da açıklamalarda bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sizin helal oylarınızla başbakan olacağım. Millet, velinimettir. Seçmen, velinimettir. Millet patrondur. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e verilirse 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben de başbakan olacağım demektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu mitingde konuşan ve "Sizin helal oylarınızla başbakan olacağım" diyen Akşener, şunları söyledi: