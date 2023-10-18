Meral Akşener, "Sinan Aygün" sorusunu soran gazeteciyi azarladı: Bundan sonra görüştüğüm her kişi için, "İzin veriyor musunuz?" diye soracağım
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de eski CHP Milletvekili ve ATO Başkanı Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin soru soran gazeteciyi azarladı. Akşener sert bir üslupla, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'Acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok." dedi. Akşener'e gazetecilerden tepki yağdı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'le görüştüğü iddiasını soran gazeteciyi azarladı. Soruya çok sinirlenen Akşener, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'Acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e TBMM'deki grup toplantısının ardından bir gazeteci tarafından eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile Togo Kuleleri'nde görüştüğü ve Aygün'e belediye başkan adaylığı teklifi götürdüğü iddiası soruldu. Soruya çok sinirlenen Akşener, gazeteciyi azarladı.
Gizli görüşme iddialarını reddeden Akşener, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'Acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok, bir şey yok." ifadesini kullandı.
Gazetecilerden Akşener'e peş peşe tepki geldi. Parlamento Muhabirleri Derneği, "Bir gazetecinin kamuoyuna mal olmuş bir gelişme ile ilgili sorduğu soru karşısında sergilenen tavrı ve kullanılan ifadeleri Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) olarak kınıyoruz." açıklamasını yaptı.
Soruyu soran muhabir Merve Kılıçoğlu Toprak ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Genel Başkan Meral Akşener'e 'yaralayıcı, kırıcı, suçlayıcı' hiçbir ifade içermeyen şekilde 'Sinan Aygünle görüşmeniz tartışılıyor, değerlendirmeniz olur mu?' diye sordum. İşim bu, soracağım. Cevap vermeyebilir, geçip gidersiniz. Bu öfke ve tarz kabul edilebilir değil."