İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de eski CHP Milletvekili ve ATO Başkanı Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin soru soran gazeteciyi azarladı. Akşener sert bir üslupla, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'Acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok." dedi. Akşener'e gazetecilerden tepki yağdı.

Meral Akşener, 'Sinan Aygün' sorusunu soran gazeteciyi azarladı: Bundan sonra görüştüğüm her kişi için, 'İzin veriyor musunuz?' diye soracağım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'le görüştüğü iddiasını soran gazeteciyi azarladı. Soruya çok sinirlenen Akşener, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'Acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok." ifadelerini kullandı.

SİNAN AYGÜN SORUSU AKŞENER'İ KÜPLERE BİNDİRDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e TBMM'deki grup toplantısının ardından bir gazeteci tarafından eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile Togo Kuleleri'nde görüştüğü ve Aygün'e belediye başkan adaylığı teklifi götürdüğü iddiası soruldu. Soruya çok sinirlenen Akşener, gazeteciyi azarladı.

"BASIN MENSUPLARIMIZDAN İZİN ALMADIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Gizli görüşme iddialarını reddeden Akşener, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'Acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok, bir şey yok." ifadesini kullandı.

"SERGİLENEN TAVRI KINIYORUZ"

Gazetecilerden Akşener'e peş peşe tepki geldi. Parlamento Muhabirleri Derneği, "Bir gazetecinin kamuoyuna mal olmuş bir gelişme ile ilgili sorduğu soru karşısında sergilenen tavrı ve kullanılan ifadeleri Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) olarak kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

"BU ÖFKE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Soruyu soran muhabir Merve Kılıçoğlu Toprak ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Genel Başkan Meral Akşener'e 'yaralayıcı, kırıcı, suçlayıcı' hiçbir ifade içermeyen şekilde 'Sinan Aygünle görüşmeniz tartışılıyor, değerlendirmeniz olur mu?' diye sordum. İşim bu, soracağım. Cevap vermeyebilir, geçip gidersiniz. Bu öfke ve tarz kabul edilebilir değil."