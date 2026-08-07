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CHP'den Menderes Belediye Başkanı Çiçek'e kesin ihraç talebi

CHP'den Menderes Belediye Başkanı Çiçek'e kesin ihraç talebi
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CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk işlemi başlatıldığını açıkladı. Nalbantoğlu, partinin ilkelerine aykırı davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini, sürecin hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütüleceğini vurguladı.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk işleminin başlatıldığını duyurdu.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir. Cumhuriyet Halk Partisi; kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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