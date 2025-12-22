Haberler

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesi ile 2024 kesin hesap kanununun kabul edilmesinin ardından milletvekilleri arasında arbede yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üzerine yürümesiyle başlayan gerginlik sırasında MHP'li vekillerin Devlet Bahçeli'nin etrafına etten duvar örmesi dikkatlerden kaçmadı.

  • TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi 320 kabul oyuna karşı 249 ret oyuyla kabul edildi.
  • CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üzerine yürümesiyle başlayan gerginlik AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
  • MHP'li milletvekilleri Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında etten duvar ördüler.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Genel Kurul'da yapılan oylamada, 249 "ret" oyuna karşılık 320 "kabul" oyu kullanıldı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte milletvekilleri arasında tansiyon bir anda yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üzerine yürümesiyle başlayan gerginlik, AK Parti ve CHP'li diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Genel Kurul salonunun ortasında toplanan kalabalık grup arasında itiş kakış yaşandığı, her iki taraftan da çok sayıda milletvekilinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü ve yumruk attığı görüldü.

BAHÇELİ'NİN ETRAFINA DUVAR ÖRDÜLER

Yaşanan gerginlik, araya giren diğer milletvekillerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılırken kavga anında ortaya çıkan bir görüntü büyük ses getirdi. MHP'li vekillerin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında etten duvar ördükleri dikkatlerden kaçmadı.

Erdem Aksoy
Haber YorumlarıKurtbey:

milletin oyu ile seçilen koca koca adamlar utanmıyolarda çocukları geçtiler

Haber YorumlarıAhmad Al Amany:

konu para olunca kavga ediyorlar ama vatan millet olunca ses seda yok. bunlar boyle ıkı yuzlu ıste

Haber YorumlarıArenatürk Web Yazılım & Tasarım:

Millet Aha Oy Verdiklerimiz devletimizi halkımızı nasıl kurtaralım diye hunharca çalışıyorlar bunlar çok tatlı yaaa

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

meclise hiç yakışmayacak bir hareket

Haber YorumlarıSorun Suz:

boşuna oy kullanmışın kimlere oy vermişiz, yazıklar olsun bunlara baktıkça kendimden utanıyorum, milletini düşünmeyen, tek dertleri çıkarları olan bunlara oy vermişiz

