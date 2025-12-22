Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Genel Kurul'da yapılan oylamada, 249 "ret" oyuna karşılık 320 "kabul" oyu kullanıldı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte milletvekilleri arasında tansiyon bir anda yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın üzerine yürümesiyle başlayan gerginlik, AK Parti ve CHP'li diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Genel Kurul salonunun ortasında toplanan kalabalık grup arasında itiş kakış yaşandığı, her iki taraftan da çok sayıda milletvekilinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü ve yumruk attığı görüldü.

BAHÇELİ'NİN ETRAFINA DUVAR ÖRDÜLER

Yaşanan gerginlik, araya giren diğer milletvekillerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılırken kavga anında ortaya çıkan bir görüntü büyük ses getirdi. MHP'li vekillerin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında etten duvar ördükleri dikkatlerden kaçmadı.