Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi tarafından Türk deniz yetki alanlarına ilişkin kanun taslağı hazırlandı

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi tarafından Türk deniz yetki alanlarına ilişkin kanun taslağı hazırlandı. Hazırlanan kanun taslağına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, şunları dedi:

"Türkiye'nin, üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle deniz hukukuna ilişkin çalışmaları yakinen takip etmesi gerekiyor. Türkiye artık, deniz hukuku terminolojisinin sadece uygulayıcısı değil, aynı zamanda bu kavramların oluşturulmasında, hukuki hale gelmesinde doğrudan katkı sağlayan bir devlet. Ben bu noktadan sonra bu taslağın bir teklife, akabinde de bir kanuna kısa süre içerisinde dönüşeceğine inanıyorum. Kanun taslağının, Türkiye'nin denizlere bakışını en net şekilde ortaya koyan bir metin olduğunu düşünüyoruz. Türkiye bu kanun metnini hazırlarken herhangi bir ülkeyi paranteze alarak bir metin ortaya koymuş değil. Biz Türk milletinin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri dikkate alınarak yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bir metinden söz ediyoruz. Başka ülkeler sanki dünyada sadece kendileri varmış gibi, Türkiye onları düşünerek bir şeyler yapıyormuş gibi düşünebilir. Bu kanun çalışmaları hazırlanırken çok da dikkate alınan bir husus olmadı. Zaten Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri var ve bunları da sürdürecek. 'Mavi Vatan kanunu' Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun."

"Bizim anlayışımıza göre Mavi Vatanımız, sadece Türkiye'yi çevreleyen denizler değil, Türk bayrağını dalgalandıran bir geminin ulaşabildiği denizlerdir"

DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara ise "Bizim anlayışımıza göre Mavi Vatanımız yalnızca Türkiye'nin etrafını çevreleyen denizler değil, bunun da ötesine geçerek Türk bayrağını dalgalandıran bir geminin ulaşabildiği tüm dünya denizleridir. Bu anlayışla Türkiye yalnızca kendisini çevreleyen denizleri değil, bunun ötesinde yer alan tüm dünya denizleriyle ilgili bir gündeme sahiptir. Söz konusu gündem, Türkiye'nin ulusal yetki alanlarının dışındaki biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin BBNJ anlaşmasına taraf olmasıyla da kendisi göstermiştir. Türkiye, geçtiğimiz dönemde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne haklı gerekçeler ve özellikle Ege Denizi'ndeki özel koşulları dikkate almayan maddelerin nedeniyle ısrarlı itirafçı konumda bulunduğumuz üç maddesine karşı bu sözleşmenin bir uygulama anlaşması olan BBNJ anlaşmasına son dönemde taraf olmuştur. Yine Türkiye, son dönemde deniz hukuku alanındaki güncel gelişmelerle ilgili çok ciddi mesafeler kat etmiş. Bu mesafelerin iç hukuktaki yansımalarından en önemli denilen birisi olan Türk Deniz Yetki Alanı'nın kanununa ilişkin çalışmalar da artık önemli bir aşamaya gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara'nın yanı sıra DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel, akademisyenler ve hukukçular katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEla Polat:

Önceki yıllarda böyle kanun taslakları daha hızlı bir şekilde yasalaştırılıyordu sanıyorum Bunun ne kadar zaman alacağı meçhul Uluslararası hukuk açısından haklı talepleri olabilir Türkiye'nin ama pratik uygulamada sorun yaşanıyor bazen Umuyorum ki bu sefer işler düzgün gitsin

Haber YorumlarıZeynep Ünek:

Ya evet tabi taslak hazırlandı da perde arkasında ne kararlar alındı o da merak edilecek şey Böyle açıklamalar herkes yapabilir gerçek sınavı uygulamada göreceğiz bakalım

Haber YorumlarıHacı Hasan Bozkurt:

Güzel söylemler ama pratik ne olacak? Kanun çıksa bile deniz ticaretiyle uğraşan şirketlere maliyeti ne kadar artar merak ediyorum. İthalatımız zaten pahalı. Bir de deniz hukuku masrafları eklense export fiyatlarımız daha da yükselecek. Küçük işletmeler batacak. Ekonomiye etkisini görmek gerekir.

Haber YorumlarıÇağdaş Yağçı:

Çok güzel bir gelişme! Ben de kıyıda yaşıyorum ve denizlerimiz için yapılan bu çalışmalar gerçekten sevindirici! Umarım bu kanun en kısa sürede çıkar ve deniz turizmi sektöründe çalışan bizler de bundan faydalanırız!

Haber YorumlarıGüllü Selcen Kılıç:

Vallahi şaşkın kaldım! Böyle şeyler hazırlanıp da biz haber olarak öğreniyoruz! Devletimiz haklı olsa da bu tür konular daha açık ve net şekilde kamuoyuna anlatılmalıydı! Niye bu kadar gizli gizli yapılıyor anlamıyorum!

