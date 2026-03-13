Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Mardin'in ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2002'de tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatı 700 milyon doların altındaydı. 2024 itibarıyla bölgenin ihracatı 12 milyar doların üzerine çıktı. Mardin'in ihracatı ise 1 milyar dolara yaklaştı" dedi.

"Mardin İş Dünyası Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek pandeminin ardından küresel ekonominin tam anlamıyla toparlanamadığını dile getirdi. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin belirsizliği artırdığını belirten Yılmaz, ekonomide en olumsuz unsurun belirsizlik olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin bu ortamda avantajlı bir konumda olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dört tarafımız ateş çemberiyken biz ülke olarak istikrarımızı, barışımızı ve huzurumuzu koruyoruz. Böyle dönemlerde öngörülebilirliği güçlü olan ülkeler daha güçlü çıkar" dedi.

"Türkiye barış diplomasisini öne çıkarıyor"

Türkiye'nin dış politikada barış diplomasisini öncelediğini ifade eden Yılmaz, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok bölgede diyalog ve arabuluculuk çabası yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin çatışma yerine müzakereyi savunan bir politika izlediğini belirterek uluslararası alanda barışın güçlenmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya gelindi"

İç politikada ise demokrasi ve kalkınmayı güçlendirecek adımlar atıldığını söyleyen Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti. Mecliste farklı partilerin uzlaşmasıyla hazırlanan komisyon raporuna değinen Yılmaz, "Silahların gölgesinde olmayan demokratik siyaset daha da güçlenecek. Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve şiddete yer yok" diye konuştu.

" Mardin'in ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı"

Mardin'in Güneydoğu Anadolu'da önemli bir ticaret ve üretim merkezi haline geldiğini belirten Yılmaz, tarım, sanayi ve turizm alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Son yıllarda bölgede önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Yılmaz, yalnızca Mardin'e son 23 yılda bugünün değerleriyle yaklaşık 386 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ifade etti. Yılmaz, bölgenin ihracatındaki artışa da dikkat çekerek, "2002'de tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatı 700 milyon doların altındaydı. 2024 itibarıyla bölgenin ihracatı 12 milyar doların üzerine çıktı. Mardin'in ihracatı ise 1 milyar dolara yaklaştı" dedi.

"Kamu ve özel yatırımlar birlikte büyümeyi sağlar"

Kalkınmanın yalnızca kamu yatırımlarıyla gerçekleşemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, özel sektör yatırımlarının da aynı derecede önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bir ülkenin kalkınması kuşun iki kanadı gibidir. Bir tarafta kamu yatırımları, diğer tarafta özel yatırımlar vardır. İkisi birlikte olursa güçlü bir kalkınma sağlanır" dedi.

Mardin'in turizmde de önemli bir ivme yakaladığını belirten Yılmaz, geçen yıl kente yaklaşık 3 milyon ziyaretçi giriş çıkışı olduğunu, 1 milyona yakın konaklama gerçekleştiğini söyledi. Konuşmasının sonunda iş dünyası temsilcilerinin görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, toplantının basına kapalı bölümünde iş insanlarının sorularını dinleyeceklerini belirtti.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve kentteki vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı