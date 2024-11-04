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Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

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İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevden alıp yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u atadı. Türk'ten boşalan koltuğa oturan Akkoyun'un ilk hamlesi ise belediyenin internet sitesine kendi özgeçmişini koymak oldu.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alınırken, kayyum olarak Tuncay Akkoyun atandı.

DUVARDAKİ FOTOĞRAFLAR DA DEĞİŞTİ

Türk'ten boşalan koltuğa oturan Akkoyun makam odasından fotoğraf paylaştı. Akkoyun'un ilk hamlesi ise duvara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asmak ve belediyenin internet sitesine kendi özgeçmişini koymak oldu.

Mardin'e kayyum atanan Akkoyun'un ilk hamlesi internet sitesine kendi özgeçmişini koymak oldu

TUNCAY AKKOYUN KİMDİR?

1976 Elazığ doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamlamıştır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı eğitimini 1999 yılında tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Kaymakamlık Sınavını kazanarak 29 Mayıs 2000 yılında Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başlamış, üç yıllık Kaymakam Adaylığı süresince hazırlanan eğitim ve staj programlarını başarı ile tamamlamıştır. Aynı süre içerisinde Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

2001 yılında Ankara Üniversitesinde düzenlenen yabancı dil eğitiminin ardından İngiltere'de altı ay süren yabancı dil eğitimi programını tamamlamıştır. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Ceza Hukuku Alanında "Suç ve Kabahatlerde Kanunilik İlkesi" başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamıştır. 2003 yılında Bursa-Harmancık Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Malatya-Arguvan, Karaman-Ermenek, Erzincan-Tercan, Muğla-Ula Kaymakamlıkları, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, Kahramanmaraş-Türkoğlu ve Kahramanmaraş-Elbistan Kaymakamlığı görevlerini gerçekleştirmiştir.

Türkoğlu Kaymakamlığı görevini devam ettirdiği süre içerisinde Kilis'te Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan konaklama merkezinin kurulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca görevlendirilmiş olup bir ay süre ile burada görev yapmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş'ta Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan çadır kent/konaklama merkezinin kuruluşunda görev yapmış ve bir yıl süreyle de yöneticiliğini yürütmüştür.

İçişleri Bakanlığı-Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından düzenlenen "Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 1-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Japonya'da eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmıştır. Bu süre zarfında Kobe, Kushimoto, Tokyo, Sappora, Otaru kentlerinde Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japonya'nın Yönetim Yapısı çalışmalarını yerinde inceleme imkânı bulmuştur.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 12 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Karaman Valiliğine atanmıştır. 10 Ağustos 2023 tarihli 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Mardin Valiliğine atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Tuncay Akkoyun, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Devleitmizin ve hükümetimizin yanındayız.

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Haber YorumlarıYılmaz Yıldız:

Utanmadıktan sonra

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

merak ediyorum demliler bile Atatürkün resmini yalandanda olsa duvara asıyorlar acaba Cumhuriyet bayramında işlerinin yoğunluğundan anıtkabire gidemeyen diyanet işleri başkanının makamında Atatürkün resmi ve Türk bayrağı varmı

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ne büyük hizmet ama.

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Haber YorumlarıHurifade:

Ya devlet başa ya kuzgun leşe

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