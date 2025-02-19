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Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime girmeme kararı alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 100 bin imza toplayarak bağımsız aday olacağı konuşuluyor

Erken seçim tartışmaları devam ederken CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. CHP yönetimi adayı belirlemek için ön seçim yapma kararı alırken ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası ön seçimde aday olmayacağını açıklaması büyük yankı uyandırdı.

YAVAŞ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Peki ön seçime girmeme kararı alması Mansur Yavaş'ın adaylıktan vazgeçtiği anlamına mı geliyor? Yavaş'ın yakın çevresi bu iddiayı kesin bir dille yalanlıyor. Hatta ve hatta Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.

BAĞIMSIZ ADAYLIK FİKRİ AĞIR BASIYOR

Daha önce sağ blokta oluşacak bir ittifakın adayı olabileceği dile getirilen Mansur Yavaş'ın bu fikri ikinci plana ittiği ve 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylık düşündüğü öne sürüldü. Kulislerde Yavaş'ın bu düşüncesini yakın çevresiyle de istişare ettiği ve "Biz her türlü senin yanındayız" sözünü aldığı ifade ediliyor.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

"GÜN OLA HARMAN OLA" DEMİŞTİ

CHP'de yapılacak ön seçime karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Yavaş, daha önce yaptığı bir açıklamada "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" ifadelerine yer vermişti.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

SON ANKETTE İMAMOĞLU İLE KAFA KAFAYA

Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için ayrı ayrı "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" diye soruldu. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55.2, tercihini Yavaş'tan kana kullananların oranı ise yüzde 53.8 oldu.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıszhqpn2gk5:

bunlar seçimlerden önce millete söz verdiklerini bi yerine getirsinler konser verdik deyipte milyonları götüren Malatya depreminde milyonlarca kefen aldık diye belediyeleri dolandıranlar devlet mi yönetecekmiş bütün belediyelerin görüyoruz hallerini

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Haber Yorumlarımustafa kılıç:

keşkeee.... reisin eli kuvvetlenir..

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Haber Yorumlarızebil animation:

2. bir muharrem vakası olur çok büyük hata yapar

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

senin gibi birinin ne işi var chp de eninde sonunda o partiden ayrılcan onalrın gidişat gidişat değil,ne atatürkcüklleri kaldı ne kendi değerleri ,sen orda fazla yapamazsın

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Haber YorumlarıGhostyEis:

bu garibana yedirmezler

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Yakında chp seni harcar. Diktatörlük chp nin kaderi

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Mansur Yavaş mı imza atıp partisinden izinsiz aday olacak :) Onda o yürek ne arar. Korkağın önde gideni.

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Haber YorumlarıEren null:

inşallah aday olun da reisim kazanır RTEciyiz

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

daha adaylık için anlaşamıyorlar bunlarmi devlet yönetecek Hakan abim alır seçimi cumhurbaşkanı olur kimse debelenmesin dagilin şimdi

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Haber YorumlarıFatih Yavuz:

Adam gibi adam. Bağımsız aday ol, seçim senindir. Kimseye gebeliği de yok, eyvallahı da. Bize gereken böyle bir Cumhurbaşkanı

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