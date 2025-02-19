Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Erken seçim tartışmaları devam ederken CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. CHP yönetimi adayı belirlemek için ön seçim yapma kararı alırken ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası ön seçimde aday olmayacağını açıklaması büyük yankı uyandırdı.

YAVAŞ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Peki ön seçime girmeme kararı alması Mansur Yavaş'ın adaylıktan vazgeçtiği anlamına mı geliyor? Yavaş'ın yakın çevresi bu iddiayı kesin bir dille yalanlıyor. Hatta ve hatta Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.

BAĞIMSIZ ADAYLIK FİKRİ AĞIR BASIYOR

Daha önce sağ blokta oluşacak bir ittifakın adayı olabileceği dile getirilen Mansur Yavaş'ın bu fikri ikinci plana ittiği ve 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylık düşündüğü öne sürüldü. Kulislerde Yavaş'ın bu düşüncesini yakın çevresiyle de istişare ettiği ve "Biz her türlü senin yanındayız" sözünü aldığı ifade ediliyor.

"GÜN OLA HARMAN OLA" DEMİŞTİ

CHP'de yapılacak ön seçime karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Yavaş, daha önce yaptığı bir açıklamada "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" ifadelerine yer vermişti.

SON ANKETTE İMAMOĞLU İLE KAFA KAFAYA

Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için ayrı ayrı "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" diye soruldu. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55.2, tercihini Yavaş'tan kana kullananların oranı ise yüzde 53.8 oldu.