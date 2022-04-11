Akşener'le görüşen Yavaş'tan adaylık iddialarıyla ilgili ilk açıklama: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyerek dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Özdağ, 6 muhalefet partisinin Yavaş'a teklif götürmemesi durumunda kendilerinin teklif götüreceğini söyledi. Özdağ'ın çıkışının ardından bir anda siyaset gündeminin bir numaralı ismi haline gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le partinin genel merkez binasında bir araya geldi. Yavaş ile Akşener, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

"BU TÜR ŞEYLERE YORUM YAPMIYORUM"

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığında adının geçmesi hakkında "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" dedi.

"MAYIS BAŞINDA, 3 YILDA YAPTIKLARIMIZI ANLATACAĞIZ"

Yavaş, mayıs ayı başında bir toplantı planladıklarını belirterek, "Seçimlerde bize katkısı olan Millet İttifakı'nın genel başkanlarını ziyaret ediyorum. Sayın genel başkana da sık sık ziyaret düzenliyorum. Bugün de mayıs ayı başındaki toplantımıza genel başkanı davet etmeye geldim. Bu ziyaretin maksadı, toplantıya davettir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER: MANSUR BAŞKAN ZORDA OLANIN YANINDA DURUYOR

Görüşme sonrası Meral Akşener'den de açıklama geldi. Mansur Yavaş'ın belediyedeki çalışmalarının önemine değinen Akşener, "Mayıs başında 3 yılda ne yaptık, ne hizmet verdik adlı bir çalışma planlanmış. Beni ve arkadaşlarımı ziyaret etme adına bir ziyaret gerçekleştirdi. Arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, ziyarete icabet edeceğiz. Ayrıca Mansur başkan başarılı çalışmalarıyla, sosyal belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini somut olarak ortaya koyuyor. Hem pandemide hem de şimdi zorda olanın yanında durarak büyük bir başarı gösteriyor" diye konuştu.