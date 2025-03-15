Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi girişinde ABB Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik ediyor. Yavaş, İmamoğlu'nu makamında karşıladı ve beyaz çiçek buketi sundu. Görüşmenin ardından ikili basın açıklaması yaptı.

"UFAK BİR GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ VARDI"

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'daki toplantısına neden katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, "Eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bu da basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum." dedi.

"ARAMIZI BOZAMAYACAKLAR"

İmamoğlu ile aralarının bozulması için çaba sarfedildiğini ifade eden Yavaş, " Söylediğim gibi aramızı bozmak için, arada bir ayrılık varmak için, mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var. Artık bu derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım. Ortak hedefimiz budur." diye konuştu.

"KİMSE KİMSENİN YEDEĞİ OLMAZ"

"Kimsenin yedeği değilim" ifadesine açıklık getiren Yavaş, "Yani yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ama televizyonlarda genellikle yapılan yorumlarda ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz. 2023 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar. Şimdi de 31 Mart'tan sonra sadece konu, aday kim olacak? Dolayısıyla gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları sürekli olarak unutturmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğunca hep bunların dışında kalmak istiyoruz. Ancak, gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine bu olur. Bunlar gerçekten, yani adlandırmakta ve şu anda söylemekte çok zorlandığım şekilde ben bunları kötü buluyorum." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN MÜDAHALE ETMESİ LAZIM"

İmamoğlu'nun diploması hakkındaki sorulara Mansur Yavaş, şu ifadelerle cevap verdi: "Bir siyasetçiye bu şekilde kumpas kurmak, yani, bir şekilde yolunun kesilmesini, sağlamak için birtakım aparatları kullanmak. Bu hukuk olur, idare olur, son derece çirkin buluyorum. Ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım buna. Çünkü bu konularda, en büyük tecrübe sahibi kendisi. Yolu kesilmek istendi, kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin. Bu tür, her seçime girerken, ben Ankara'ya 2009'da geldim. Her seçime girerken mutlaka ve mutlaka bir karalama, iftira kampanyasıyla yol alınmak istiyor. Biz Ankara'nın kirli siyasetini temizledik. Sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi. İnşallah o da olacak." dedi.

"SENİN BİLE DİPLOMANI İPTAL EDEBİLİRLER"

Ekrem İmamoğlu diploması hakkında gelen soruya karşılık muhabire "Hangi üniversite mezunusunuz?" diye sordu. Gazi Üniversitesi mezunu olduğu söyleyen muhabire İmamoğlu, "Senin bile diplomanı iptal edebilirler. Bu iptal edilirse" şeklinde yanıt verdi.

"YOL ARKADAŞIYIZ"

Ekrem İmamoğlu konuşmasında, "Ankara'ya, ayak bastığımızda genelde kendisini ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı, buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde, Mansur Başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu, ceberut süreçten kurtarmaktır." ifadelerini kullandı.