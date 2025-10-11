Mansur Yavaş'a soruşturma talebine CHP'den peş peşe tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan "konserler" hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni istendi.

KONSER SORUŞTURMASINDA 14 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, "nitelikli zimmet" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

MANSUR YAVAŞ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni vermesini istedi.

MURAT EMİR: ANKARA'YI PARSEL PARSEL SATANLARDAN HESAP SORUN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma talep edilmesine tepki gösterdi. Emir, soruşturma için önceki başkan Melih Gökçek'i işaret etti.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın gelirini Ankaralıya geri veren, başkentimizi fetret devrinden çıkaran ABB Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız. Hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız. O kapı, Ankara'yı parsel parsel satanların kapısıdır." ifadesini kullandı.

TAŞÇIER: YAVAŞ'IN HAYATI DA, SİYASETİ DE ŞEFFAFTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Sayın Mansur Yavaş'ın siyasetteki tek sermayesi dürüstlüğüdür. Bugün ona çamur atanların milletmizin vicdanında hiçbir karşılığı yoktur. Ankaralı bilir ki, Mansur Yavaş'ın hayatı da, siyaseti de şeffaftır. Bu millet, dürüst bir yöneticiyi kimin karalamaya çalıştığını gördüğü gibi kimin halkın hakkını savunduğunu da çok iyi bilir. O çamur, atanın elinde kalır. Dürüstlük karşısında kirli siyaset er ya da geç tarihin çöplüğünde kaybolur gider." ifadesini kullandı.

BAŞARIR: HUKUKİ DEĞİL APAÇIK SİYASİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine iktidara yakın medyadan öğrendik… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması için Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle istenen bu izin hukuki değil, apaçık siyasidir. Bugüne kadar öğrencinin, emeklinin, garibanın yanında olan Mansur Yavaş'ın sonuna kadar arkasındayız. Siz, Ankara halkının vicdanına soruşturma açmaya çalıştığınızın farkında mısınız! Sizden korkan sizin gibi olsun!" ifadesini kullandı.

ZEYBEK: SİYASİ BİR SORUŞTURMA İÇİN ACELEYLE DÜĞMEYE BASILIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mansur yavaş, Bir emeklinin 'bugün de kesilmedi çok şükür' dediği ödenmiş su faturasıdır. Eczanede eli cüzdanına gidip geri dönenin, sessizce aldığı ilaçtır. Mahalle bakkalında utancını yutan garibanın, kapatılmış veresiye defteridir. Millet kimin dürüst çalıştığını, kimin cebini doldurduğunu çok iyi biliyor. Hiç merak etmeyin. Görüyor, biliyor, not ediyor. Ankara'yı yıllarca parsel parsel satanlara tek bir soruşturma açılmıyor. Tam anlamıyla siyasi bir soruşturma için aceleyle düğmeye basılıyor. 24 Eylül'de tek tek bütün iftiralarınızı suratınıza çarptı. Ankaralı, 31 Mart'ta yüzde 60.43'lük tokadı attı zaten. O tokat sadece bir seçim sonucu değildi. Yolsuzluğa, kibire, kumpasa atılan bir tokattı. Kuyruk acınızı anlıyoruz ama bu gol çıkmaz. Rezaletin kitabını yazıyorsunuz. Ankara Mansur başkanının yanında. Bizler onun sonuna kadar arkasındayız." ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİ: İSRAFI BİTİREN BELEDİYECİLİK HEDEF ALINIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etmesi, yargı baskısının yeni bir sürecidir. Ortada ne hukuka uygun bir gerekçe, ne de kamu zararına dair somut bir tespit vardır. Buna rağmen 'soruşturma izni' talebiyle oluşturulmak istenen algı, Ankara'da dürüst, şeffaf ve israfı bitiren belediyeciliği hedef almaktadır. Soruşturma izni talebiyle yürütülen bu 'siyasi kampanya', sadece Mansur Yavaş'a değil, Ankara halkının iradesine yöneliktir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın kamu yararını önceleyen duruşuna ve Ankara halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

ÖZDAĞ: ADLİYE KORİDORLARINDA SİYASET DİZAYN EDİLEMEZ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzunca bir süredir olası siyasi rakiplerini yargı mekanizması ile saf dışı ettiği konuşulan iktidar, bu iddiayı doğru çıkarmak için elinden geleni arkasına koymuyor. Kendisini İstanbul'da defalarca mağlup eden Ekrem İmamoğlu'ndan sonra sıranın en güçlü olası rakibi Mansur Yavaş'a gelmeyeceğini düşünmek bu iktidarı tanımamak olurdu. Siyasetçilerin rakipleri yine siyasetçilerdir, yargı mensupları değil. Kendine güvenmiyorsan, millete inanmıyorsan niye siyaset yapıyorsun? Er meydanından kaçarak siyaset yapılmaz, adliye koridorlarında siyaset dizayn edilmez. Siyaset mertçe yapılır, başkalarının omuzlarının arkasından ateş ederek de o makamlardan kalınmaz.. Eğer az biraz kendinize güveniniz varsa buyrun er meydanına, koyun sandığı ak koyun kara koyun belli olsun." ifadesini kullandı.