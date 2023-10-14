Manisa Valisi Salihli'de İncelemelerde Bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ayrıca yeni inşaatına başlanan 400 yataklı hastane inşaatında inceleme yaptı ve bir gaziyi evinde ziyaret etti.

Manisa Valisi Enver Ünlü, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Salihli'de hem ziyaret turu gerçekleştirdi, hem de inceleme yaptı.

Salihli ziyaretine Kaymakamlık ile başlayan Vali Enver Ünlü, Kaymakamlık önünde ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Vali Ünlü'ye İlçede yapılan çalışmalarla ilgili brifing verdi. Vali Ünlü, daha sonra Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Vali Ünlü, Salihli Belediye Başkanlığı girişinde Belediye Başkanı Zeki Kayda, başkan yardımcıları ve belediye personeli tarafından karşılandı. Ziyarette Başkan Kayda, Vali Ünlü'ye ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Emniyet ve jandarmayı ziyaret etti

Vali Ünlü, Salihli'de huzur ve güvenliği sağlamak üzere görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'dan bilgi aldı ve hayırlı görevler diledi.

400 yataklı hastane inşaatında inceleme yaptı

Salihli-Alaşehir yolu üzerinde bulunan köprülü kavşakta incelemelerde bulunarak yeni inşaatına başlanan 400 yataklı Devlet Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi Salihli Yerleşkesine bağlantı yapılabilecek alternatif yollar ile ilgili Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Vali Ünlü, konu ile ilgili çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar tarafından koordineli bir şekilde çalışılması gerektiğini söyledi.

Gaziyi evinde ziyaret etti

Vali Ünlü,.2016 yılında Fırat Kalkanı Operasyonunda El-Bab'daki roket saldırısında gazi olan İbrahim Yeşil ve Ailesini ziyaret etti. Vali Ünlü'ye gazi ve diğer ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve yetkililer eşlik etti. - MANİSA