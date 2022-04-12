Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütçesi fazla verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda, 2021 yılı Denetim Komisyonu raporu okundu. Bütçe disiplini ile dengenin korunduğunu belirten Denetim Komisyonu Başkanı Salih Tekeli, "2021 yılı gider bütçesi 1 milyar 433 milyon 426 bin TL ile yüzde 96,20 oranında gerçekleşmiştir. Bütçenin yüzde 46,13'ü yatırımlara ayrılmıştır. Gelir bütçesinde ise yüzde 115,87 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçe yönetiminde bütçe disiplini ile dengenin korunması sağlanmış ve 2021 yılı bütçesinde 38 milyon 77 bin 231 TL bütçe fazlası verildiği görülmüştür" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Covid-19 salgını şartlarına rağmen Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulanırken, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar da grup başkanvekillerinden takdir topladı.

Nisan Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı Denetim Komisyonu raporunun okunması gerçekleştirildi. Komisyon Başkanı Salih Tekeli, "Komisyonumuz 28 Ocak 2022 tarihinde toplanmış ve 29 iş günü ve üyelerinin tam katılımı ile çalışmalarını sürdürmüştür. Büyükşehir Belediye hizmet binasında, Büyükşehir'e bağlı çeşitli hizmet binalarında ve MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında tam katılımla çalışma yapılmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle gerekli kurallara riayet edilerek, çalışma yürütülmüştür. Toplantılarımıza Büyükşehir yönetimi, MASKİ yönetimi, bağlı şirketlerin genel müdürleri katılım göstermiştir. Tüm yetkililer, sorduğumuz sorulara eksiksiz cevaplar vermişlerdir. 2021 yılı 1 milyar 490 milyon TL gider bütçesi ön görülmüş, 1 milyar 433 milyon 426 bin TL ile yüzde 96,20 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçenin yüzde 46,13'ü yatırımlara ayrılmıştır" dedi.

Büyükşehir, bütçe fazlası verdi

Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı gelir bütçesine de değinen Tekeli, şunları söyledi: "2021 yılında gelir bütçesi, 1 milyar 270 milyon TL olarak tahmin edilmiş olup, 1 milyar 471 milyon 503 bin 493 TL ile yüzde 115,87 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçe yönetiminde bütçe disiplini ile dengenin korunması sağlanmış ve 2021 yılı bütçesinde 38 milyon 77 bin 231 TL bütçe fazlası verildiği görülmüştür. Yapılan incelemede tüm birimlerin mevzuat hükümlerine uygun hareket ettiği, kaynakların verimli kullanıldığı tespit edilmiştir. Denetim Komisyonumuza açık ve şeffaf bir şekilde Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, MASKİ Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, SPİLAŞ, MANULAŞ ve BESOT Genel Müdürleri, daire başkanları ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz."

Bütçe tam not aldı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Mevzuat gereği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, görüşme ve oylama öncesinde yerini Meclis 1. Başkanvekili Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'e bıraktı. Faaliyet raporu ile ilgili grup başkanvekilleri tek tek söz alarak, görüşlerini belirtti. Mecliste grubu bulunan MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından rapor, oy çokluğuyla onaylandı.

Başkan Öz, çalışmaların hayırlı olmasını diledi

Grup başkanvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin Covid-19 salgını şartlarına rağmen aralıksız sürdüğü yönünde ortak görüş belirtirken, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar da takdir topladı. Maddenin oylanmasının ardından söz alan Meclis 1. Başkanvekili Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, salgın sürecine rağmen önemli hizmetlerin yapıldığını ifade etti. Başkan Öz, faaliyet raporunun ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi. 77 maddenin oylanarak karara bağlanmasının ardından 10 Mayıs Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime son verildi.

Kırsal yatırım destekleri anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Nisan ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda kırsal kalkınmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan çalışmaları anlatan Başkan Ergün, çiftçilere ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diledi.

Çiftçilere destek olmak amacıyla yatırımları her geçen gün arttırdıklarını belirten Başkan Ergün, "Korona virüs salgını ve Ukrayna'da yaşanan savaş ile önemi daha da artan tarımsal faaliyetlere yönelik bu sene 17 milyon Lira ek bütçe sağladık. Bunun akabinde Köprübaşı, Kula ve Yunusemre ilçelerimizdeki çilek üreticilerimize don ve kırağı zararının önlenmesi amacı ile agril örtü desteğinde bulunduk. Fırtınadan serası zarar gören üreticilerimize de sera naylonu desteği veriyoruz. Sürü kalitesinin iyileştirilmesi projemiz çerçevesinde üreticilerimize 200 adet damızlık koç ve 20 adet damızlık kıl keçisi tekesi dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Tarım zararlarına karşı mücadele edilecek

Ürün verimliliğini arttırmak amacıyla 3 milyon 122 bin lira yatırımla 291 tonluk nitropower gübrenin üreticilere dağıtımını sürdürdüklerini de aktaran Başkan Ergün, "Kanadı noktalı sirke sineği ile ilaç kullanmadan mücadele edilmesi için 100 bin şişe doğal elma sirkesinin alımını yaptık. 18 Nisan'dan itibaren ilçelerimize dağıtmaya başlayacağız. Ahmetli ilçemiz Yaraşlı Mahallemiz çevresindeki 1.000 dekar bağ alanını salkım güvesine karşı korumak için de feromon tel tuzak asımı yapacağız. Bu desteklerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

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İhlas Haber Ajansı / Politika