Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Merkez Yönetim Kadrolarıyla bir araya geldi. Başkan Ergün, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday adaylığı başvurusunu yaptıklarını belirterek, Bahçeli'den hayır duasını aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Merkez Yönetim Kadrolarıyla bir araya geldi. Ziyarette, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu da yapan Başkan Ergün, "Rabbim, hakkımızda hayırlısını versin, yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile MHP Genel Merkezi'ne giden Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Manisalıların selamlarını MHP Liderine ileten Başkan Ergün, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday adaylık başvurusunu yaptıklarını da belirterek, Bahçeli'den hayır duasını aldı. Başkan Ergün, ziyaret anısına Bahçeli'ye hediye takdiminde bulundu.

Resmi başvurular yapıldı

Başkan Ergün, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı da ziyaret ederek, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday adaylık başvurularını resmen yaptı. Adaylık başvurusuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Ergün, "Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizden 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurumuzu hayırlısıyla yaptık. Rabbim, hakkımızda hayırlısını versin, yar ve yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Ergün, Genel Merkez temaslarını MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ı ziyaret ederek noktaladı. - MANİSA