Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da Görüşmeler Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara'da ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapmak üzere bulunuyor. Ayrıca MHP TBMM Grup Toplantısı'na katıldı ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti.

Manisa'nın projeleri ve Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin geniş kapsamlı kutlanması noktasında ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapmak üzere Ankara'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Başkan Ergün ayrıca TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı da ziyaret etti.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıya MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Başkan Ergün'ün yanı sıra MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da katıldı. MHP'nin Manisa heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme ilişkin açıklamalarını takip etti.

Akçay'a ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara'da TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı da ziyaret etti. MYK Üyesi Ali Uçak ile MHP'li Belediye Başkanlarının da yer aldığı ziyarette, Manisa'ya yapılan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bir takım temaslardan bulunmak üzere Ankara'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı TBMM'deki çalışma ofisinde ziyaret etti. Ziyarette MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da yer aldı. Ziyarette Başkan Ergün, Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a, Gölmarmara ilçesinde üretilen çiçek balı ve polen armağan etti. Ziyarette Manisa'ya yapılan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - MANİSA