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Turhal Şeker fabrikasında gazdan 26 işçi zehirlendi, 1'inin durumu ağır

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Turhal Şeker fabrikasında gazdan 26 işçi zehirlendi, 1'inin durumu ağır
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Kayseri Şeker’e bağlı Tokat'taki Turhal Şeker fabrikasında kireç ocağından sızan gazdan 26 işçi zehirlendi. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker fabrikasında 1'i ağır 26 işçi kireç ocağından sızan gazla zehirlendi.

26 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Edinilen bilgiye göre olay, Kayseri Şeker'e bağlı Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan şeker fabrikasında yaşandı. İddiaya göre, fabrikadaki kireç ocağında yapılan çalışma esnasında sızan gazdan 26 işçi etkilendi.

1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Fenalaşan işçiler ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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