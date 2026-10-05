İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, zorlu mücadelenin ilk yarısında geriye düştü.

İTALYA GOLÜ BULDU, PROTESTOLAR ARTTI

Ev sahibi ekibin Gianluca Scamacca ile öne geçmesinin ardından, tribünleri dolduran Türk taraftarların tepkisi gecikmedi. Skor tabelasındaki üstünlüğün İtalya'ya geçmesiyle birlikte deplasman tribünlerinden Teknik Direktör Vincenzo Montella’ya yönelik yoğun protestolar yükseldi.

''MONTELLA İSTİFA''

Milli takımı desteklemek için stadyumda yerini alan çok sayıda taraftar, golün ardından uzun süre "Montella istifa" tezahüratlarında bulunarak İtalyan çalıştırıcıyı ve sergilenen oyunu protesto etti.