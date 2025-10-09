Manavgat Belediye Başkanı'na Yolsuzluk ve Rüşvet Davası

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da başlatılan 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'kazanç müsaderesi', 'icbar suretiyle irtikap', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'zimmet' suçlarından cezalandırılması istendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı geçen nisan ayında gelen bir ihbar üzerine Manavgat Belediyesi Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bazı iş adamlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in makamında baklava kutusu içinde 110 bin Avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Operasyonu genişleten polis ekipleri aralarında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara olmak üzere belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte iş adamlarının da bulunduğu 41 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 11'e düştü.

Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ve Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül olmak üzere çok sayıda şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla ifade verdi. Hüseyin Cem Gül'ün verdiği ifade sonrasında Cumhuriyet Savcılığı'nın gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme ve arama çalışmalarında, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin Avro ve 153 bin 160 dolar nakit para ele geçirildi.

Soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın ayrıca 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'kazanç müsaderesi', 'icbar suretiyle irtikap', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'zimmet' suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianameyle 11'i tutuklu 41 kişi hakkında dava açılırken, tutuklu olan 9 şüphelinin örgüt yöneticisi sıfatı taşıdığı kaydedildi. İddianamede; örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüphelilerden, Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter ile iş adamları Mesut Kara, İlker Günay, Demir Demir'in verdikleri ifadelerle etkinlik pişmanlıktan yararlandırılmaları istendi. İddianamede sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de yer aldı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından önümüzdeki günlerde davanın görülmesine başlanacak.