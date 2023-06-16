Maltepe Belediyesi 'Gel Fikrini Söyle' başlıklı Kent Çalıştayı düzenliyor

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ruhuna uygun 'yeni bir Maltepe' vizyonu için 'Gel Fikrini Söyle' başlığıyla Maltepe Kent Çalıştayı düzenleyecek. Çalıştay, yerel aktörlerin, sivil toplum kuruluşlarının, site yöneticilerinin, meslek odası, sendika ve siyasi partilerin temsilcilerinin, üniversiteler ile kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin davetli olduğu ve 21-23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ruhuna uygun 'yeni bir Maltepe' vizyonu için "Gel Fikrini Söyle" başlığıyla Maltepe Kent Çalıştayı düzenleyecek.

Maltepe'nin yerel aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, site yöneticilerinin, meslek odası, sendika ve siyasi partilerin temsilcilerinin, üniversiteler ile kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin davetli olduğu ve 21-23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Maltepe Kent Çalıştayı, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Çalıştaya ilişkin konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları kaydetti:

"Çalıştay'da Maltepe'nin temel kentsel sorunlarını birçok ana başlık altında masaya yatırarak ve ortak bir 'kent laboratuvarı' oluşturarak, kolektif bir akılla kentte önümüzdeki dönemi kapsayan yeni bir vizyon ve yönetim perspektifi sunmak istiyoruz. Maltepe'yi herkesin iyi yaşadığı bir 'dünya kenti' yapmak için Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışan yeni bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Çünkü günümüzde belediyecilik; yalnızca alt yapı sorunlarına çözüm üreten bir yönetim anlayışı olmaktan çıkmış, toplumsal adaletten eşitliğe, kentsel planlamadan ekolojiye ve depreme kadar uzanan çok geniş bir alana yayılmıştır. Kentsel planlama, zorunlu kamu hizmetlerini sağlamanın ötesine geçerek, sosyal devlet anlayışına uygun olarak toplumsal adaletsizliklerin giderilmesi, refahın eşit paylaşılması için de bir zorunluluk halini almıştır. Bu gerçeklik artık kentlere yeni bir perspektif sunmayı, özgün modeller oluşturmayı zorunlu hale getirmiştir."

ÇALIŞTAY ÜÇ GÜN SÜRECEK

"Dayatan Değil Danışan Belediyecilik" anlayışıyla 21-23 Haziran arasında üç gün yapılacak çalıştayın birinci günü, Başkan Kılıç ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından ekonomist ve araştırmacı Ertan Aksoy, İstanbul'un büyüyen ve dönüşen kenti Maltepe'nin sosyal ve demografik yapısıyla, ekonomik ve kültürel dinamiklerini anlatacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın yöneteceği ikinci oturumda TMMOB Başkanı Emin Korkmaz ve Prof. Dr. Şükrü Aslan, "Kentleşme, Planlama ve Kalkınma" başlığını tartışacak. Gazeteci Necdet Saraç'ın yöneteceği üçüncü oturumda Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt "Kent, Deprem ve Kentsel Dönüşüm"; TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Efe Akçelik'in yöneteceği dördüncü oturumda İBB Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe "Kentte Güven, Sosyal Adalet ve Eşitlik" başlıklarını masaya yatıracak.

Maltepe Kent Çalıştayı'nın ikinci gününde; Katılımcılık, Eşitlik, Erişilebilirlik, Yaşanabilirlik, Yenilenebilirlik, Kalkınma ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim başlıklarından oluşan yedi ayrı başlıkta çalışma grupları oluşturulacak. Çalışma grupları önce kendi aralarında değerlendirme yapacak, ardından ortaya çıkan sonuçları katılımcılara sunacak.

Kent Çalıştayı'nın üçüncü gününde Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Almanya Belediyeler Birliği Onursal Başkanı Christian Ude planlı kent örneklerini anlatacak. Çalıştayın sonunda üzerinde uzlaşılan sonuç bildirgesini Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kamuoyu ile paylaşacak.