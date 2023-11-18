Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Topraktepe Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Karaman'ın ev sahipliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Topraktepe Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Karaman'ın ev sahipliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada vatandaşlarla hemhal olan Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerden bahsetti. Sütlüce ve Topraktepe mahallelerinin muhtarları, Büyükşehir Belediyesinin mahallelerine büyük hizmetler yaptığını ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan'a ve ekibine teşekkür ettiler.

Sütlüce Mahallesi'ne gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getiren Sütlüce Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, "Sütlüce Mahallemiz 1945'li yıllardan beri var ve yaklaşık 425 haneden oluşuyor. Mahallemize 90 yılda yapılmayan hizmeti 4 buçuk senede aldık. Sütlüce Mahallemizin bütün yollarını, kanalizasyonunu, içme suyu gibi birçok hizmeti Cumhuriyet tarihinden bu yana biz, bu dönemde aldık. 2019 yılında göreve geldik. Günümüze kadar pandemi ve büyük depremler oldu. Ancak buna rağmen mahallemiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından büyük hizmet aldı. Mahallemizdeki içme suyu membasını gölet şeklindeydi ve 24 kilometrelik boru hattı yapılarak, yeniledi. Topraktepe, Sütlüce ve Küllümağara mahallelerimizi de bu su ile buluşturdu. Bunun haricinde bütün yollarımızı ve ara yollarımızı sıcak asfalt yapıldı. Mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine çok çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Hayal edemeyeceğimiz hizmetleri aldık"

Mahallesinde yaşanan tüm sorunların Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Topraktepe Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Karaman ise, "Hayal edemeyeceğimiz hizmetleri bu dönemde aldık. Şu anda mahallemizde kanalizasyonu olmayan bir yer kalmadı. İçme suyu şebekemiz tamamen değişti. Üstyapı dediğimiz asfalt çalışmalarımız yapıldı. Ne derdimiz olursa bizimle ilgilendiler ve sorunlarımızı çözüme kavuşturdular. Bu konuda Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine çok çok teşekkür ederiz. Topraktepe Mahallesi sakinleri olarak Selahattin Başkanımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

"Belediye olarak yoğun çalışma içerisindeyiz"

Büyükşehir Belediyesinin Malatya genelinde yapmış olduğu bazı çalışmaları anlatan Başkan Gürkan da Malatya tarihinde yapılan hizmetlerin daha fazlasının bu dönemde yapıldığını ifade ederek, "Alt yapı, su, kanalizasyon, arıtmalar, kültür merkezleri, hizmet binaları, yeşil alanlar gibi hangi konuda olursa olsun, kat kat daha fazla hizmetler yapıldı" dedi.

Art arda yaşanan depremler ve pandemiye rağmen yapılan bu hizmetlerin önemine değinen Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın, Malatya'ya verdikleri değer önemlidir. Valimiz, muhtarlarımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte el ele vererek sahada şunu dedik, 'akarsulara atık su karışmayacak' dedik. Doğu Kollektörü yapıldı. Batı Kollektörüne cesaret edilemiyordu, yapıldı, bitirildi. Bütün ilçelere arıtmalar yapıldı ve tüm ilçelerin yolları asfaltlandı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm yollar asfaltlanmış, ayrıca ilçe belediyelerine ait yolların da yüzde 70'inden fazlası asfaltlandı. Bu anlamda bu ekibe teşekkür ediyorum. Bir taraftan şehrimizin üst yapıları, kuşak yolları, kütüphaneleri, parkları, kültür merkezleri, spor salonları, gençlik kampları yapılırken bir taraftan da altyapı hizmetleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

Depremle birlikte tamamen hasar gören altyapının yenilendiğini ifade eden Başkan Gürkan, diğer taraftan da 74 konteynerin altyapı ve üstyapı çalışmalarını yaptıklarını da söyledi. Asrın felaketi sonrası el birliğiyle şehri ayağa kaldıracaklarını dile getiren Gürkan, "Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla şehir merkezimizin ihalesi yapıldı. 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü etap ihaleleri ile ilgili plan ve proje çalışmaları yapılıyor. Diğer taraftan da yerinde dönüşüm ile ilgili çalışmalar için Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kurduk. Devletimizin vermiş olduğu hibe ve kredi ile yerinde dönüşümü sağlama gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. - MALATYA