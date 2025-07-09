Macron ve Starmer Yasadışı Göç Sorununu Değerlendirdi

Macron ve Starmer Yasadışı Göç Sorununu Değerlendirdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelerek yasa dışı göç sorunu hakkında yeni çözümler bulma konusunda anlaştılar. Liderler, düzensiz göç ve küçük botlarla geçiş tehditlerinin ortak bir öncelik olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. İki lider, yasa dışı göç sorununa yeni çözümler bulunması gerektiği konusunda anlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere temaslarını sürdürüyor. Macron, başkent Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki lider, yasa dışı göç sorununa yeni çözümler bulunması gerektiği konusunda anlaştı. Açıklamada, "Liderler, düzensiz göç ve küçük botlarla geçiş tehdidinin ortak bir öncelik olduğunu ve bunun ortak çözümler gerektirdiğini kabul etti. Ayrıca iki lider, bu çetelerin iş modelini bozacak yeni ve yenilikçi çözümler konusunda daha ileri gidilmesi ve ilerleme sağlanması gerektiği konusunda hemfikir oldu" denildi.

"İki ülke olarak birlikte güçlü bir geçmişe sahip olmamızla gurur duyuyorum"

Keir Starmer görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Sizi Downing Street'te ağırlamak büyük bir ayrıcalık ve mutluluk. Dün gerçekleşen ziyaret, yarınki zirve ve bugün burada yaptığımız toplantı, ülkelerimiz arasındaki yakınlığın ve kişisel ilişkimizi sembolize eden çok anlamlı etkinlikler. Sizi burada görmekten çok memnunum ve dün akşamdan, bugünden ve yarından itibaren, bunun Birleşik Krallık genelinde herkes için ne kadar önemli olduğunu görebileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca, iki ülke olarak birlikte güçlü bir geçmişe sahip olmamızla gurur duyuyorum" dedi.

Starmer, Macron ile dün Sir Winston Churchill heykeline çelenk koymalarının iki ülke arasındaki bağın gücünü gerçek anlamda hatırlattığını vurgulayarak, "İster savunma ve güvenlik alanında olsun, ister Ukrayna konusunda, ister ticaret ve ekonomi, iş fırsatları ve kabiliyetlerde olsun, benzer düşünüyoruz, birlikte çalışıyoruz ve bu ilişkinin her zamankinden daha güçlü olduğunu hissediyorum" diye konuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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