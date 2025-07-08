Macron'dan İngiltere Parlamentosunda Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere parlamentosunda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunarak, "Bunun temelinin iki devletli çözüm olması gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere parlamentosunda konuştu. Macron İngilizce yaptığı konuşmada, Anglo-Fransız ilişkisini överek, "Bu ortak yol, pek çok kez silah kardeşliğinde şekillendi. Pek çok kez bu yol, 1914'ten 1918'e kadar Alman kurşunlarının altında kalan Ardennes'in küçük geçitlerinde, o dağlarda ilerledi. Bu ortak yol, pek çok kez neredeyse rotasından sapıyordu; Birçok kez neredeyse rotasından sapıyor, Normandiya kıyılarını santim santim fetheden ortak atalar tarafından ele geçiriliyordu ve 1944 Haziran'ının göz kamaştırıcı güneşinde şekillendi" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a teşekkür eden Macron, "Sevgili Keir, geçen yıl Kasım ayında gerçekleşen anma törenlerine katıldığın ve hayatını kaybeden askerlerimizi onurlandırdığın için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Sürdürülebilir bir barışı inşa etmek için son dakikaya kadar mücadele edeceğiz"

Fransa ile Birleşik Krallık'ın Ukrayna ile olan yakın ittifaklarını ve Rusya'nın ilerlemesine karşı birlikte hareket etmelerine değinen Emmanuel Macron, "Bu ateşkesi sağlamak, müzakereleri başlatmak ve güçlü ve sürdürülebilir bir barışı inşa etmek için son dakikaya kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık ve Fransa'nın Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında da birlikte çalışacağını vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes çağrısında bulundu. Macron, "Bunun temelinin iki devletli çözüm olması gerekiyor" şeklinde konuştu. İran konusuna da değinen Macron, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereleri başlatmak için birlikte çalışabileceğini söyledi.

"Avrupa'da yalnızca İngiltere ve Fransa'nın nükleer silahlara sahip"

Avrupa kıtasında ve dünya genelinde devam eden çalkantılara rağmen Britanya-Fransa ilişkilerinin yalnızca güçlendiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askeri ilişkilerin savunma ve güvenlik alanında geliştiğini aktararak, "Şunu sağlamalıyız ki ülkelerimiz yalnızca kendilerini kurtarmakla kalmasın, aynı zamanda Avrupa'yı da dayanışmamızla kurtaralım" dedi.

Avrupa'da yalnızca İngiltere ve Fransa'nın nükleer silahlara sahip olduğunu söyleyen Macron, "Avrupa güvenliğine ilişkin sorumluluğu tam anlamıyla üstlenmek zorundayız, çünkü yeni tehditlerle, saldırgan nükleer güçlerle, bazen tereddüt eden ittifaklarla ve kıtamızda büyük çatışmaların geri dönmesiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden bugünkü zirvemiz çok önemli ve hazırladığımız açıklamalar tarihi nitelikte" diye konuştu.

"ABD ile Çin'e olan bağımlılıklarını düşürmek gerekiyor"

Çin ve ABD ile olan ilişkilere değinen Emmanuel Macron, Britanya, Fransa ve Avrupa'nın "riskleri azaltması" ve ABD ile Çin'e olan bağımlılıklarını düşürmesi gerektiğini söyledi. her iki ülkenin de Pekin'den çok Washington ile daha yakın ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Macron, "Ama gerçekçi olalım: Eğer Avrupalılar, eğer Birleşik Krallık ve Fransa birlikte çalışmazsa, bağımlılıklarımızı azaltmazsak, hem Çin'e hem de ABD'ye bağımlı kalırsak, bence kendi geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği konusunda net bir tabloya sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Brexit, yakın bir ilişki için engel değil"

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) üzücü olarak nitelendiren Macron, bu konunun daha yakın bir ilişki için engel teşkil etmediğini söyledi. Macron, egemenliğin hem Birleşik Krallık hem de Fransa için "çok şey ifade ettiğini" vurguladı. Brexit'e rağmen İngiltere'nin "kenarda kalamayacağını", güvenlik ve savunma gibi konularda yürütülen diyaloglara dahil olması gerektiğini vurgulayan Macron, "Farklı yönlere gitmek yanlış olur. Bunun yerine yan yana ilerlemek gerekiyor. Manş Denizi'nin daha da genişlemesine izin vermeyelim" şeklinde konuştu.

Macron parlamentodaki konuşmasına, "Karşı karşıya olduğumuz zorlukları, zamanımızın meydan okumalarını aşmanın tek yolu birlikte yürümektir, el ele, omuz omuza. Bu bizim ortak geleceğimizdir" ifadeleriyle son verdi. - LONDRA