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Macaristan Başbakanı Victor Orban, İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayabileceğini söyledi

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Macaristan Başbakanı Victor Orban, parlamentonun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak bahar oturumunda İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayabileceğini söyledi. Orban, İsveç ile olan anlaşmazlığın kısa zamanda çözüleceğini belirtti.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, parlamentonun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak bahar oturumunda İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayabileceğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, dün başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Orban, "İsveç ile olan anlaşmazlığımız kısa zamanda çözülecek. Parlamento bahar oturumunda İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayabilir" dedi.

Orban, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte ülkeler arasındaki güvenin inşası için önemli adımlar attığını belirtirken, söz konusu adımlara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Macaristan Parlamentosu'nun bahar oturumu 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Oturum boykot edilmişti

Macaristan parlamentosu muhalefetin talebi üzerine İsveç'in üyeliğini görüşmek için 5 Şubat'ta olağanüstü toplanmıştı. Ancak Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz (Macar Yurttaşlar Birliği) ve KDNP'nin (Hristiyan Demokratik Halk Partisi) oluşturduğu koalisyon hükümeti söz konusu oturumu boykot etmiş, milletvekillerinin oturuma gelmemesi üzerine yeterli sayı toplanamamıştı. Görüşmenin yapılacağı gün ABD dahil bazı NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ise Budapeşte'ye İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konusunda baskı uygulamak için Macaristan parlamentosunda hazır bulunmuştu. Türkiye'nin ocak ayında onayladığı İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan dahil 31 üye ülkenin tamamının resmi onayı gerekiyor. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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