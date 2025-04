Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: "2025 sonuna kadar tüm silahların devlet kontrolüne alınmasını hedefliyoruz"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah ile doğrudan diyalog yürüterek 2025 yılında tüm silahların devlet kontrolüne alınmasını hedeflediklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Katar ziyareti sırasında The New Arab'ın Arapça baskısı olan Al-Araby Al-Jadeed'e röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Aoun, Katar'ın Lübnan'a desteğinin süreceğini işaret ederek, "Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Arap Zirvesi sırasında Kahire'de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldiğimde kendisinden petrol ve asker maaşları konusuna destek vermeye devam etmesini istedim. Cevabı şu oldu: 'Olmuş say'" ifadelerini kullandı.

"Silahların sadece devletin kontrolünde olması kararı alındı"

Görev süresindeki ilk 100 gününe ilişkin verdiği vaatleri sorulan Cumhurbaşkanı Aoun, "Hükümetin karşı karşıya kaldığı ve kalmaya devam ettiği zorluklar da var elbette ve bunların daha önce sayılan diğer meselelerden farklı olarak 100 günlük süre içerisinde çözülmesi mümkün değil. Bunlar arasında İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden bombardımanı, güneydeki 5 noktadaki işgalin devam etmesi, Lübnan vatandaşlarının İsrail tarafından esir alınması, doğu sınırı sorunu ve Suriye tarafıyla yaşanan çatışmalar yer alıyor. Hizbullah'ın silahları da var ki biz bunu bir tehdit olarak görmüyoruz, aksine kronik bir sorun olarak görüyoruz ve buna çözüm bulunması gerekiyor. Silahların sadece devletin kontrolünde olması kararı alındı" şeklinde konuştu.

ABD'ye "İsrail'e baskı" yap çağrısı

Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda ABD'nin yaptığı baskıya değinerek, "ABD'lilerin silahların devlet kontrolüne alınması konusunda çabaların hızlandırılmasını talep etmeleri doğaldır, ancak karşılığında benden, 'Eğer bunu istiyorsanız İsrail'e baskı yaparak 5 bölgeden çekilmesini, elindeki Lübnanlı esirleri iade etmesini, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını durdurmasını ve 1949 Ateşkes Anlaşması'na uygun şekilde kara sınırının belirlenmesini sağlayın' şeklinde cevap alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Lübnan ordusu Hizbullah'ın tünellerini kapattı, mühimmat depolarını imha etti"

Aoun, "Hizbullah bu konuda açıkça esneklik gösterdi ve Litani Nehri'nin güneyinde 1701 sayılı Kararı uygulamaya koydu. Lübnan ordusu hiçbir aksama olmadan görevini yerine getiriyor ve Hizbullah ile herhangi bir sorun yaşanmadı. Ordu son günlerde Hizbullah'ın tünellerini kapattı, mühimmat depolarına el koydu ve bunları imha etti. Ordu, elindeki imkanlara kıyasla çok büyük bir iş başarıyor. Güneyde dağlar ve vadiler olduğunu, denetim ve konuşlanmanın uzun zaman aldığını unutmamalıyız. Lübnan ordusunun güneyde tam olarak konuşlanabilmesi için ihtiyaç duyduğu personel sayısı ve bütçeye değinen Aoun, "Güneyden bahsediyorsak açıkçası ordunun tamamına ihtiyacımız var ama 4 bin 500 civarında asker almayı kararlaştırdık, bu sayı on binlere çıkacak. Ancak misyonu yerine getirmek sadece sayısal olarak sınırlı değil, bunun için gerekli şartları hazırlamakla da ilgili. Elbette sayıyı artıracağız. ABD'den askeri araçlar aldık, Katar'dan da araçlar alacağız. Ürdün'den de tanklar aldık. Doğu ve kuzeydoğu sınırlarımızda da sorunlar olmasaydı, güneye daha da takviye yapardık ama şimdi bunu yapamıyoruz. Ancak mevcut şartlarda sayıyı artırmak zor, bu bizim gerçeğimiz ve özellikle mevcut yeteneklere ve zorluklara dayanarak Lübnan askeri büyük bir iş başarıyor" dedi.

"Lübnan'da bir iç savaş başlatmak istemediğimizi söyledim"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşmeyi işaret eden Aoun, "ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'a da Hizbullah'ı silahsızlandırmak istediğimizi ancak Lübnan'da bir iç savaş başlatmak istemediğimizi söyledim. ABD yönetimi duyarlı ve Lübnan'daki durumun gerçekliğini biliyor. İç sorunlar diyalogla çözülür" diye konuştu.

"2025'te silahların devlet kontrolüne alınmasını hedefliyoruz"

Aoun, "Hizbullah ile doğrudan bir iletişim var ve bu sahada da açıkça görülüyor. Bunlar olumlu gelişmeler ve adım adım ilerliyoruz, süreci en kısa sürede tamamlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Zira Lübnan'ın yararına çözülmesi gereken önemli meseleler var ve dediğim gibi karar alındı ve bu konuda Lübnan Cumhurbaşkanlığı ile Hizbullah arasında ikili diyalog yoluyla nasıl uygulanacağı konusunda tartışmalar sürüyor. 2025 yılının sonuna kadar tüm silahların devlete devlet kontrolünde olmasını hedefliyoruz, ben de bunun için çabalıyorum" dedi.

"Askeri kriterleri karşılayan Hizbullah üyeleri orduya katılabilir"

Hizbullah'ın geleceğine ilişkin spekülasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Aoun, "Ordu içinde bağımsız bir birim oluşturmasına izin verilmeyecek. Ancak askeri kriterleri karşılayan Hizbullah üyeleri, Lübnan iç savaşının sonunda çeşitli milislerin yaptığı gibi silahlı kuvvetlere katılabilir" dedi. Aoun, söz konusu olanın paralel bir güç oluşturmak değil, entegrasyon, hesap verebilirlik ve vatan hizmeti olduğunu dile getirdi.

"İsrail, Lübnan'ı terk etmeli"

Aoun, sözlerini şöyle tamamladı: "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı) Morgan Ortagus'a şunu söyledim: İsrail'in 5 noktada varlığını sürdürmesi Hizbullah'a bir bahane veriyor ve bu nedenle Lübnan'ı terk etmeli ve sorumluluğu bize bırakıp orduyu konuşlandırmalılar. Elimizde diplomatik seçenek ve diplomatik yöntemden başka ne var? Çözüm iç savaşta mı? Kimsenin savaş istediğini sanmıyorum, bu yüzden diyaloğun önemi büyüktür. Farklı görüşlerin olduğu doğru, ancak diyalog kurmak zorundayız, başka yolu yok." - BEYRUT