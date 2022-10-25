Linçten zor kurtulmuş! İşte İBB tesis açılışında Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırının en net görüntüleri

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın burada yaptığı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Kadir Topbaş'a teşekkür etmesi sonrası ortalık karıştı. Olay sonrası ortaya çıkan görüntülerde Başkan Yazıcı'nın öfkeli kalabalığın arasından güçlükle çıkarak aracına bindiği görülüyor.

2017 yılında ihale edilip yapımına 2018 yılında başlanan Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 3. Etap yatırımının açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada tesisin banisi olan ve birinci etap yatırımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, tesis yatırımını büyüterek 2. Etap yatırımını yapan ve açılışı yapılan 3. Etap yatırımını başlatan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, başlayan yatırımı tamamlayarak açılış aşamasına getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut yönetimi ve başkanına teşekkür etti.

"TEŞEKKÜR EDERİM" DEDİ, TEPKİLER YÜKSELDİ

Tesisin banisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş'a başkan tarafından teşekkür edilmesi, salonda bulunan bir grup CHP tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilere rağmen Başkan Yazıcı konuşmasına devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'ya verdiği sözleri hatırlatan başkan Yazıcı, geride kalan 3,5 yıllık hizmet döneminde bahse konu işlerde bir ilerleme olmadığını, her platformda olduğu gibi bu platformda da verilen bu sözleri hatırlatmanın görevi olduğunu ifade etti.

SALONDAN AYRILDI, ORTALIK KARIŞTI

Tepkilere rağmen konuşmasına devam edip yerine geçen Başkan Yazıcı, alanda bulunanların öfkesinin geçmemesi tören alanından ayrılma kararı aldı.Yazıcı salondan ayrılırken fanatik grup fiziki şiddet göstermek üzere harekete geçti. Korumalar ve emniyet güçleri başkanı koruma kalkanına alarak, alandan emniyet içinde ayrılmasını sağladılar.

İMAMOĞLU: BURAYA GERMEYE GELMİŞ

Başkan Yazıcı'nın alandan ayrılmasından sonra kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlar sakin olun. Bu arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Ne yapsın adam put gibi bir ağıza bakıyor. Sayısını unuttum defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi.

SALDIRI SONRASI İLK SÖZLER

Olaylar sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şadi Yazıcı, yaşananlara ve İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yazıcı paylaşımlarında şunları yazdı: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ekim Salı, Saat 11:30'da açılışı yapılacak Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programına davet edildim. Davete icabet ettim. Programa katıldım. 2017'de ihalesi yapılan, 2018'de yapımına başlanan tesisisin açılışı münasebetiyle bir konuşma yaptım. Konuşmamda, tesis ile ilgili teşekkür edilmesi gerekenlere teşekkür ettim, tebrik edilmesi gerekenleri tebrik ettim. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni büyük bir çevre vizyonu olarak başlatan dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve 2. Etap Yatırımını tamamlayıp, 3. Etap yatırımını başlatan Sayın Kadir Topbaş'a teşekkür ettim.

"KONUŞMAMA TEPKİ GÖSTERDİLER"

Bu çevre vizyonunu takip ederek, 3. Etap yatırımını geç de olsa tamamlayan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve başkanını tebrik ettim, kendilerine teşekkür ettim. Tuzla için imkan bulduğum bütün platformlarda dile getirdiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan ve yönetimine; Tuzla'ya söz verdikleri, görev, yetki ve sorumluluklarında bulunan işleri nezaketle hatırlattım. 3. Etap yatırımı tamamlanan tesisin banisi Cumhurbaşkanımız ve onun izinden giderek yatırıma devam eden Sayın Kadir Topbaş'a yaptığım teşekküre, salonda bulunan, demokrasiden, söz hakkından nasibini almamış bir kısım katılımcılar tepki gösterdiler.

"DEHŞETE DÜŞTÜM"

İBB'nin Tuzla'ya söz verdiği yatırımları, belediye yönetimi ve sayın başkana bizzat hatırlatmam ve bunları talep etmem de aynı grup tarafından tepkiyle karşılandı. Konuşma hakkıma saldırıldı. Bu saldırıya rağmen haklı talebimi dile getirdim. Konuşmamın ardından fiziki şiddete varan bir saldırıya uğradım. Emniyet güçlerimiz eşliğinde açılış alanından ayrıldım. Söz hakkına yönelmiş bu gözü dönmüş saldırıdan dehşete düştüm. Maalesef, Sayın İBB Başkanı, Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıktan dolayı alandan ayrılmamdan sonra yaptığı konuşmada; "provokasyon yaptığım", "muhatabı olmadığım", "1,5 sene sonra olmayacağım" vurguları yaparak, konuşmasında saldırıyı devam ettirmiş.

"KONUŞMAMI BİR KEZ DAHA DİNLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Sayın başkanı yaptığım konuşmayı bir kez daha dinlemeye davet ediyorum. İlgi duyan herkes bakabilir. Konuşmamda hiçbir hakaret, tahrik edici bir cümle, nezaketsizlik yok. Zaten olamaz. Ağırbaşlı bir hak araması var. Rahatsız oldular diye hakkımızdan vaz mı geçelim? Tuzla'ya yapılan yatırımlarda hakkı teslim etmemizi, Tuzla'nın haklı taleplerini dile getirmemizi, holiganlarıyla engelleyeceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Hakkı olanın hakkını teslim etmeye, hakkımız olanı istemeye devam edeceğiz."