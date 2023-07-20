Libya'da Yüksek Maliye Komitesi Adil Dağılım ve Seçimler İçin Uygun Ortam İstiyor

Libya'daki Yüksek Maliye Komitesi, kamu malının mevcut siyasi çatışmalardan uzak tutulmasını, kaynakların adil şekilde dağılımını ve seçimler için uygun ortamın sağlanmasını istedi. Libya Başkanlık Konseyi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, başta petrol olmak üzere ülke gelirinin adil dağılımını sağlamak için 7 Temmuz'da kurulan Yüksek Maliye Komitesi ilk toplantısını Sirte kentinde gerçekleştirdi.

Libya'daki Yüksek Maliye Komitesi, kamu malının mevcut siyasi çatışmalardan uzak tutulmasını, kaynakların adil şekilde dağılımını ve seçimler için uygun ortamın sağlanmasını istedi.

Libya Başkanlık Konseyi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, başta petrol olmak üzere ülke gelirinin adil dağılımını sağlamak için 7 Temmuz'da kurulan Yüksek Maliye Komitesi ilk toplantısını Sirte kentinde gerçekleştirdi.

Başkanlık Konseyi Başkanı ve Yüksek Maliye Komitesi Başkanı Muhammed el-Menfi, burada yaptığı konuşmada, Libya halkının tartışmalı meseleleri diyalog yoluyla ve ulusal mekanizmalara göre çözme yeteneğini kanıtlamak için bu toplantının bir fırsat olduğunu söyledi.

Kamu malını siyasi çatışmalardan uzak tutmayı ve ülkede seçimlerin yapılabilmesi için uygun ortamı sağlamayı arzuladıklarını dile getiren Menfi, kalkınma projelerinin aralıksız uygulanması, Libya'nın tüm bölge ve şehirlerinde yeni projelerin gerçekleştirilmesi ve adil servet dağılımının garanti altına alınmasının önemini vurguladı.

Menfi, "Kaynakları tahsis etmek ve adil bir şekilde dağıtmak, uygulayabileceğimiz teknik bir konudur. Ancak bu, ulusal mekanizmayı bozma girişimlerine karşı güçlü bir irade gerektirir." dedi.

Uzmanları "Yüksek Maliye Komitesi'nin çalışmalarına eşlik etmeye ve mülahazalarını dile getirmeye" çağıran Menfi, en üst düzeyde şeffaflık ve açıklık sözü verdi.

Toplantının ardından yayınlanan bildiride, resmi makamlardan Yüksek Maliye Komitesi'ne devletin gelirleri hakkında net veriler sağlaması talep edildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, petrolden elde edilenler başta olmak üzere gelirlerin ülke içinde "adil dağılımını" sağlayacak komitenin en geç ağustos ayında kurulmaması halinde kendisine bağlı güçleri harekete geçireceğini söylemişti.

Libya Başkanlık Konseyi, başta petrol olmak üzere ülke servetinin adil dağılımı konusundaki anlaşmazlığın artmasının ardından hükümet harcamalarını takip etmek ve adil dağılımını sağlamak için 7 Temmuz'da Yüksek Maliye Komitesi oluşturma kararı almıştı.

Karara göre Yüksek Maliye Komitesi'nde başkan Menfi'nin yanı sıra Libya'daki tarafları temsil eden 17 üye daha yer alıyor.

Libya'da petrol gelirlerinin dağılımı

Libya'da petrol gelirlerinin adil dağılımı konusu, ülkedeki en önemli sorunların başında geliyor.

Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, petrol gelirleri üzerinde kontrolün sağlanmasıyla ilgili Ulusal Birlik Hükümeti ile anlaşmazlık yaşıyor.

TM tarafından atanan hükümet, 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidinde bulunmuştu.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ise 30 Haziran'daki açıklamasında, Libyalı siyasi aktörlere petrol sahalarının kapatılması yönündeki tehditlerden uzak durmaları çağrısında bulunmuş, bunun ülke ekonomisi için bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Norland'ın bu açıklaması Libya'da tartışmalara yol açmıştı. Libya Temsilciler Meclisi Enerji Komitesi Başkanı İsa el-Arıbi bu açıklamayı, "iç işlerine bariz bir müdahale" şeklinde değerlendirmişti.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Norland, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Libya'nın petrol gelirlerinin sevk ve idaresi için şeffaf bir mekanizma kurulmasına ilişkin ülkedeki kurumların yürüttüğü çalışmaları desteklediğini ifade etmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 3 Temmuz'da Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Ferhat bin Kıdara ile görüşmesinde hükümet harcamalarında şeffaflığa önem verdiklerini vurgulamıştı.

Dibeybe, "hükümetin önceliğinin ülkenin tüm bölgelerindeki vatandaşların petrol gelirlerinden yararlanmasını sağlamak" olduğunu kaydetmişti.