Kuzey Kore, Kore İşçi Partisi'nin 80. Yılını Askeri Geçit Töreniyle Kutladı

Kuzey Kore, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin kuruluşunun 80'inci yılını görkemli bir askeri geçit töreni ile kutladı. Son teknoloji silah sistemlerinin sergilendiği törende, yeni geliştirilen "Hwasong-20" kıtalararası balistik füzesi de ilk kez görücüye çıktı.

Kuzey Kore, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) kuruluşunun 80'inci yılını başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda düzenlenen görkemli bir askeri geçit töreni ile kutladı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre törene ülke lideri Kim Jong-un'un yanı sıra Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam gibi üst düzey yabancı konuklar katıldı. Kim yaptığı konuşmada, düzenlenen törenin ülkenin askeri gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "Yalnızca güçle ve zaferle güvence altına alınabilecek olan egemenliğimizin ve davamızın ebediliğini bugün bir kez daha teyit ediyoruz" dedi. Kore İşçi Partisi'nin elde ettiği her başarının Kuzey Kore ordusunun gücü sayesinde mümkün hale geldiğine dikkat çeken Kim, "Bugün, partimizin davasını destekleyen ordumuzun kararlılığının her geçen gün daha yüksek bir düzeye ulaştığından emin olabiliriz" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore ordusunun Kore İşçi Partisi'nin mücadelesini desteklemede bundan sonra da kritik bir rol oynayacağını ifade eden Kim, "Ordumuz, düşmanlarını caydıracak siyasi, ideolojik ve askeri üstünlükle her türlü tehdidi yok eden yenilmez bir güce dönüşmeli, disiplin ve ahlakla zafere yürüyen seçkin bir silahlı kuvvet olarak durmadan güçlenmelidir" dedi.

"Kuzey Kore'nin en güçlü nükleer stratejik silah sistemi"

Chonma-20 ana muharebe tankları, 155 milimetrelik obüsler ve 600 milimetrelik çoklu roketatar sistemleri gibi son teknoloji silahların sergilendiği törende, motor testi geçtiğimiz ay tamamlanan "Hwasong-20" kıtalararası balistik füzesi de (ICBM) ilk kez sergilendi. Resmi Kuzey Kore basını konuyla ilgili haberinde, "Kuzey Kore'nin en güçlü nükleer stratejik silah sistemi Hwasong-20 meydana girdiğinde seyircilerin coşkulu tezahüratları doruğa ulaştı" ifadelerini kullandı. Yeni füzenin ABD kıtasını vurma kapasitesine sahip olduğunu belirten uzmanlar, düzenlenen törenin uluslararası kamuoyuna "nükleer caydırıcılığın artırıldığı" mesajını vermeyi amaçladığı yorumunda bulundu.

"Ülkeyi dünyanın en iyi sosyalist cenneti haline getireceğim"

Kuzey Kore önceki gün, Kore İşçi Partisi'nin kuruluşunun 80'inci yılı kutlamaları kapsamında Pyongyang'daki May Day Stadyumunda düzenlenen bir törene ev sahipliği yapmıştı. Kim, burada yaptığı konuşmada halkın güvenine layık olmak için daha çok çalışacağını belirterek, "Kuzey Kore'yi kesinlikle daha zengin ve güzel bir ülkeye, dünyanın en iyi sosyalist cenneti haline getireceğim" ifadelerini kullanmıştı. - PYONGYANG