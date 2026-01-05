Haberler

Kuzey Kore hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı

Kuzey Kore hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, Kim Jong-Un'un denetiminde yapılan askeri tatbikat kapsamında hipersonik füzelerin bin kilometre uçtuğunu ve Doğu Denizi'ndeki hedefleri vurduğunu açıkladı. Kim, bu tür tatbikatların ulusal savunma ve nükleer caydırıcılık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore yönetimi, dün yapılan bir askeri tatbikat kapsamında hipersonik füze denemesi gerçekleştirildiği ve füzelerin bin kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) hedefleri vurduğunu açıkladı.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde hipersonik füze tatbikatı yapıldığı bildirildi. Pyongyang'a bağlı Ryokpho Bölgesi'nden kuzeydoğu istikametine fırlatılan füzelerin bin kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) hedefleri vurduğu aktarılırken, tatbikat sayesinde hipersonik silah sistemlerinin görev icra kabiliyetinin doğrulandığı vurgulandı.

Kim: "Saldırı silahlarını sürekli olarak geliştirmeliyiz"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tatbikat sayesinde, ulusal savunma açısından son derece önemli bir teknolojik görevin yerine getirildiğini teyit etmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda, ülkenin nükleer güçlerini gerçek savaşa hazırlama konusunda büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Kim, "Askeri teknolojileri, özellikle de saldırı silahlarını sürekli olarak geliştirmeliyiz. Bu, öz savunma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Ayrıca, düşmanların stratejik saldırı araçlarımızın sürekli seferber olduğunu ve bunların ölümcül olduğunu sürekli ve tekrar tekrar fark etmelerini sağlamak, savaş caydırıcılığını uygulamak için önemli ve etkili bir yöntemdir" değerlendirmesinde bulundu.

Kim küresel güvenlik risklerine dikkat çekti

Yapılan silah testlerinin zorlu küresel güvenlik ortamına karşı bir tedbir olduğunu vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim, "Bu tür faaliyetlerimizin amacı açıkça nükleer savaş caydırıcılığını artırmaktır. Son dönemdeki jeopolitik krizler ve karmaşık uluslararası olaylar bunun neden gerekli olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Kuzey Kore yılın ilk füze denemesini gerçekleştirmişti

Japonya ve Güney Kore, dün Kuzey Kore'nin birden fazla balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Bölge ülkelerini alarma geçiren gelişme, ABD'nin Venezuela hamlesine karşı gözdağı olarak yorumlanmıştı. Dünkü test, Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı ilk füze denemesi olarak kayıtlara geçmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"