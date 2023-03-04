Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Ünver'e yapılan saldırıya tepki

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver'in uğradığı saldırıya tepki yağdı. Kaya Şavkay Meydanı'nda düzenledikleri bir basın açıklaması ile saldırıyı kınayan Kuşadası Kent Konseyi üyelerine, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, önceki gün akşam saatlerinde evine gitmek için arabasına binerken iki kişinin saldırısına uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, çevreden gelen tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı. Kuşadası'ndaki sivil toplum kuruluşları, Mustafa Ünver'e yapılan saldırıya Kaya Şavkay Meydanı'nda yaptıkları bir basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Kuşadası'ndaki sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Kuşadası Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Bülent Ay, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ile ilgili ihale sözleşmesinin iptali davasında davacılardan biri olan Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, 1 Mart 2023 Çarşamba günü saat 16.45'te aracına binerken 8 yaşındaki kızının yanında kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırganlara karşı kendini koruyarak saldırıyı defeden sayın Mustafa Ünver'e öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Bilindiği gibi; Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Zeus Mağarası ve çevresinde yapılacak büfelere ve İçmeler, Aydınlık, Kavaklı Burun ve Karasu koyları alanlarında kır lokantası-büfelerin ve plaj ışletmeciliği, dalış eğitimi gibi işletmelerin ihale usulü ile özel işletmelere devredilmesine karşı dava açılmış ve Aydın 2. İdare Mahkemesi, ihale sözleşmesini iptal etmişti. Mahkeme kararıyla iptal edilen ihale sözleşmesinin bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Zira Anayasa'nın 2'nci maddesinde sayılan hukuk devleti olmanın gereği olarak, idareler mahkeme kararlarına uymak zorunda olup, kararlar aynen, değiştirilmeksizin ve gecikmeksizin uygulanmak zorundadır. Mahkeme kararının davalı Bakanlığa tebliğinden itibaren en geç otuz gün içinde uygulanması zorunludur. Bu süre 3 Mart 2023'de yani bugün sona erecektir."

"Bu saldırı hepimize yapılmıştır, sessiz kalmayacağız"

"Milli parklar, ulusal ve uluslararası önemde doğal ve kültürel kaynak değerlerini barındıran alanlardır" diyerek sözlerine devam eden Ay, "Pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de milli parklarda gerçekleştirilen faaliyetlerin ana amacı, milli parkın doğal ve kültürel kaynak değerlerinin ziyaretçilere tanıtılması ve doğa bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Milli Park açısından telafisi mümkün olmayan zararlara mahal verilmemesi için mahkeme kararının gecikmeksizin uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Milli Park'ın korunarak gelecek kuşaklara ulaştırılması için çaba gösteren duyarlı doğaseverlere yönelik her türlü saldırıya karşı hep birlikte mücadelemizi sürdürmeye kararlı olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Bu saldırı hepimize yapılmıştır. Sessiz kalmayacağız. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıyı yapanların ve azmettiricilerinin en kısa sürede yakalanıp, yargı önünde cezalandırılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu ile Efeler Kent Konseyi Başkanı Mevlüt Kenar da Mustafa Ünver'e yapılan saldırıyı kınayarak sorumluların bir an önce bulunulmasını istedi.

Basın açıklamasına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu, İzmir Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Üyesi Alper Yağlıdere, Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, Milas Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar, İncirliova Kent Konseyi Başkanı Belgin Güler ve Efeler Kent Konseyi Başkanı Mevlüt Kenar katıldı. - AYDIN